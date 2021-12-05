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    Ферстаппен: Все решится в Абу-Даби

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Саудовской Аравии, на котором занял второе место.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    Победу одержал гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, который перед финальной гонкой сезона в Абу-Даби догнал Ферстаппена в зачете пилотов. Оба имеют в активе по 369,5 очка.

    «Да, гонка получилась весь насыщенной. В гонке случилось много событий, с которыми я не в полной мере согласен, но я в любом случае выложился на максимуме.

    Все решится на Гран-при Абу-Даби, так что я надеюсь, что там мы проведем хороший уик-энд, а дальше будет видно», — рассказал Ферстаппен Sky Sports.

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