Ферстаппен: Все решится в Абу-Даби

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Саудовской Аравии, на котором занял второе место.

Победу одержал гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, который перед финальной гонкой сезона в Абу-Даби догнал Ферстаппена в зачете пилотов. Оба имеют в активе по 369,5 очка.

«Да, гонка получилась весь насыщенной. В гонке случилось много событий, с которыми я не в полной мере согласен, но я в любом случае выложился на максимуме.

Все решится на Гран-при Абу-Даби, так что я надеюсь, что там мы проведем хороший уик-энд, а дальше будет видно», — рассказал Ферстаппен Sky Sports.