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    Шведка Эберг выиграла спринт на стартовом этапе КМ, Нигматуллина — 17-я

    Прочие Биатлон
    Шведская биатлонистка Ханна Эберг стала победительницей женского спринта на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

    Ханна Эберг
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    Ханна Эберг

    Эберг преодолела дистанцию в 7,5 км с двумя огневыми рубежами за 19 минут 1,5 секунды.

    Второй стала француженка Анаис Шевалье-Буше, уступившая победителю 11,3 секунды. Замкнула тройку призерок норвежка Марте Улсбю-Ройселанн (+15,4).

    Лучший результат среди российских биатлонисток показала Ульяна Нигматуллина (Кайшева), занявшая 17-е место. Она отстала от победительницы на 1 минуту 3,7 секунды.

    Кубок мира по биатлону. 1-й этап
    Женщины. Спринт

    1. Ханна Эберг (Швеция) — 19.01,5 (0+0)
    2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 11,3 (0+0)
    3. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) — 15,4 (0+1)
    4. Динара Алимбекова (Беларусь) — 18,0 (0+0)
    5. Анна Сола (Беларусь) — 27,3 (0+1)
    6. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) — 35,9 (1+0)
    7. Франциска Пройс (Германия) — 38,8 (0+1)
    8. Эльвира Эберг (Швеция) — 38,9 (1+1)
    9. Линн Перссон (Швеция) — 47,1 (1+0)
    10. Ида Лиен (Норвегия) — 50,9 (0+0)...
    17. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 1.03,7 (0+0)...
    26. Валерия Васнецова (Россия) — 1.24,0 (1+0)...
    33. Кристина Резцова (Россия) — 1.36,9 (0+2)...
    45. Лариса Куклина (Россия) — 1.53,1 (1+1)...
    79. Ирина Казакевич (Россия) — 2.30,7 (2+2)...
    94. Светлана Миронова (Россия) — 3.05,6 (2+1)

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