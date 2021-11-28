Шведка Эберг выиграла спринт на стартовом этапе КМ, Нигматуллина — 17-я

Эберг преодолела дистанцию в 7,5 км с двумя огневыми рубежами за 19 минут 1,5 секунды.
Второй стала француженка Анаис Шевалье-Буше, уступившая победителю 11,3 секунды. Замкнула тройку призерок норвежка Марте Улсбю-Ройселанн (+15,4).
Лучший результат среди российских биатлонисток показала Ульяна Нигматуллина (Кайшева), занявшая 17-е место. Она отстала от победительницы на 1 минуту 3,7 секунды.
Кубок мира по биатлону. 1-й этап
Женщины. Спринт
1. Ханна Эберг (Швеция) — 19.01,5 (0+0)
2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 11,3 (0+0)
3. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) — 15,4 (0+1)
4. Динара Алимбекова (Беларусь) — 18,0 (0+0)
5. Анна Сола (Беларусь) — 27,3 (0+1)
6. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) — 35,9 (1+0)
7. Франциска Пройс (Германия) — 38,8 (0+1)
8. Эльвира Эберг (Швеция) — 38,9 (1+1)
9. Линн Перссон (Швеция) — 47,1 (1+0)
10. Ида Лиен (Норвегия) — 50,9 (0+0)...
17. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 1.03,7 (0+0)...
26. Валерия Васнецова (Россия) — 1.24,0 (1+0)...
33. Кристина Резцова (Россия) — 1.36,9 (0+2)...
45. Лариса Куклина (Россия) — 1.53,1 (1+1)...
79. Ирина Казакевич (Россия) — 2.30,7 (2+2)...
94. Светлана Миронова (Россия) — 3.05,6 (2+1)