Тарасова: Жаль, что у Трусовой такая тяжелая травма

Татьяна Тарасова Фото: globallookpress.com
Трусова одержала победу на Гран-при США в Лас-Вегасе, выступая с травмой ноги. Она возобновила ледовые тренировки спустя неделю после возвращения с этапа.
«Жаль, что у Трусовой такая тяжелая травма, которая требует много времени на восстановление. Ничего хорошего в этом нет», — приводит слова Тарасовой «Р-Спорт».
Из-за пропуска Гран-при Японии, который пройдет с 12 по 14 ноября, Трусова лишится шанса отобраться в финал серии Гран-при.
Из группы Этери Тутберидзе в Японию отправились Дарья Усачева и пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов.