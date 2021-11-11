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    Тарасова: Жаль, что у Трусовой такая тяжелая травма

    Прочие Фигурное катание
    Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова подтвердила, что Александра Трусова пропустит этап Гран-при по фигурному катанию в Японии.

    Татьяна Тарасова
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    Татьяна Тарасова

    Трусова одержала победу на Гран-при США в Лас-Вегасе, выступая с травмой ноги. Она возобновила ледовые тренировки спустя неделю после возвращения с этапа.

    «Жаль, что у Трусовой такая тяжелая травма, которая требует много времени на восстановление. Ничего хорошего в этом нет», — приводит слова Тарасовой «Р-Спорт».

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    • Из-за пропуска Гран-при Японии, который пройдет с 12 по 14 ноября, Трусова лишится шанса отобраться в финал серии Гран-при.

    Из группы Этери Тутберидзе в Японию отправились Дарья Усачева и пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

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