Тарасова: Жаль, что у Трусовой такая тяжелая травма

Заслуженный тренер Россииподтвердила, чтопропустит этап Гран-при по фигурному катанию в Японии.

Трусова одержала победу на Гран-при США в Лас-Вегасе, выступая с травмой ноги. Она возобновила ледовые тренировки спустя неделю после возвращения с этапа.

«Жаль, что у Трусовой такая тяжелая травма, которая требует много времени на восстановление. Ничего хорошего в этом нет», — приводит слова Тарасовой «Р-Спорт».

Из-за пропуска Гран-при Японии, который пройдет с 12 по 14 ноября, Трусова лишится шанса отобраться в финал серии Гран-при.

Из группы Этери Тутберидзе в Японию отправились Дарья Усачева и пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов.