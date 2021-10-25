Авербух: Сложно было сомневаться в победе Трусовой на Гран-при США

Хореографпрокомментировал победу на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в США.

По итогам двух прокатов Трусова получила 232,37 балла.

Второе место заняла еще одна россиянка — Дарья Усачева.

«Саша большая молодец. У нее серьезный запас точности. Они выступала с травмой, проявила бойцовский характер. Эта победа хороша для психологической устойчивости. Впереди большой сезон. Очень правильное начало в него сделано.

Понятно, что основных конкурентов у Саши не было. Сложно было сомневаться в победе Саши, если бы только она себе сама проиграла. Все дальнейшие решения принимаются в штабе Тутберидзе, что абсолютно верно. Саша ярко начала сезон, было много стартов. У Этери Георгиевны есть понимание и стратегия перед олимпийским сезоном.

Даша показала себя стабильной спортсменкой. Пока ей не хватает топ элементов, которые позволят ей на равных соревноваться с нашими топ лидерами. Но то, что она делает, это качественно и стабильно. Даша большая молодец, когда в ее арсенале появятся прыжки более высокого уровня, мы сможем говорить о ней как о претенденте на медаль», — приводит слова Авербуха «Спорт-Экспресс».