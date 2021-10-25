ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Интер» — «Ювентус»«Интер» прервал победную серию «Юве». Судьбу Дерби Италии решил пенальти
  • 05:54
    • Трусова стала победительницей Skate America
  • 20:56
    • «Зенит» отгрузил «Спартаку» семь мячей, Азмун и Мостовой оформили дубли
  • 19:15
    • «Реал» победил «Барселону» в «Эль Класико»
  • 06:11
    • Ферстаппен выиграл Гран-при США
  • 23:44
    • «Ювентус» спасся от поражения в матче с «Интером»
    Все новости спорта

    Трусова стала победительницей Skate America

    Прочие Фигурное катание
    На первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в США разыграны медали в соревнованиях женщин.

    Александра Трусова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александра Трусова

    По итогам двух прокатов первое место заняла россиянка Александра Трусова, получившая 232,37 балла.

    Второе место заняла Дарья Усачева (217,31). Замкнула тройку призеров Ю Ен из Южной Кореи (216,97). Россиянка Ксения Синицына стала пятой (205,76).

    Следующий этап серии Гран-при пройдет 29-31 октября в канадском Ванкувере.

    Гран-при США (Skate America)
    Женщины. Итоговое положение

    1. Александра Трусова (Россия) — 232,37
    2. Дарья Усачева (Россия) — 217,31
    3. Ю Ен (Южная Корея) — 216,97
    4. Каори Сакамото (Япония) — 215,93
    5. Ксения Синицына (Россия) — 205,76
    6. Эмбер Гленн (США) — 201,02
    7. Сатоко Мияхара (Япония) — 200,51
    8. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 199,34
    9. Екатерина Куракова (Польша) — 188,60
    10. Старр Эндрюс (США) — 177,63
    11. Одри Шин (США) — 160,78

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сочинцы снимут очередной скальп?
  • «Локомотив» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Стамбульское дерби будет результативным?
  • «Бешикташ» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • Во встрече с питерцами «Авангард» найдет силы для нескольких голов
  • «Авангард» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.99
  • Экспресс дня 25 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.70
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Бешикташ — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Авангард — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Хетафе — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Арсенал — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Ингольштадт
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному