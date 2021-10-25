Трусова стала победительницей Skate America

По итогам двух прокатов первое место заняла россиянка Александра Трусова, получившая 232,37 балла.
Второе место заняла Дарья Усачева (217,31). Замкнула тройку призеров Ю Ен из Южной Кореи (216,97). Россиянка Ксения Синицына стала пятой (205,76).
Следующий этап серии Гран-при пройдет 29-31 октября в канадском Ванкувере.
Гран-при США (Skate America)
Женщины. Итоговое положение
1. Александра Трусова (Россия) — 232,37
2. Дарья Усачева (Россия) — 217,31
3. Ю Ен (Южная Корея) — 216,97
4. Каори Сакамото (Япония) — 215,93
5. Ксения Синицына (Россия) — 205,76
6. Эмбер Гленн (США) — 201,02
7. Сатоко Мияхара (Япония) — 200,51
8. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 199,34
9. Екатерина Куракова (Польша) — 188,60
10. Старр Эндрюс (США) — 177,63
11. Одри Шин (США) — 160,78