Ферстаппен выиграл Гран-при США

Вторым финишировал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, отстав от победителя на 1,333 секунды. Третье место у партнера Ферстаппена по команде Серхио Переса (+42,233).
Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин финишировал 17-м, став последним их тех, кто смог завершить гонку.
Гран-при США
Гонка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,333
3. Серхио Перес («Ред Булл») +42,223
4. Шарль Леклер («Феррари») +52,246
5. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.16,854
6. Валттери Боттас («Мерседес») +1.20,128
7. Карлос Сайнс («Феррари») +1.23,545
8. Ландо Норрис («Макларен») +1.24,395
9. Юки Цунода («АльфаТаури») +1 круг
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
12. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1 круг
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
14. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
15. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг
16. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга
17. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга
Сошли:
18. Фернандо Алонсо («Альпин»)
19. Эстебан Окон («Альпин»)
20. Пьер Гасли («АльфаТаури»)