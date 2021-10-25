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    Ферстаппен выиграл Гран-при США

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    Голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при США.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    Вторым финишировал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, отстав от победителя на 1,333 секунды. Третье место у партнера Ферстаппена по команде Серхио Переса (+42,233).

    Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин финишировал 17-м, став последним их тех, кто смог завершить гонку.

    Гран-при США
    Гонка

    1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов
    2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,333
    3. Серхио Перес («Ред Булл») +42,223
    4. Шарль Леклер («Феррари») +52,246
    5. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.16,854
    6. Валттери Боттас («Мерседес») +1.20,128
    7. Карлос Сайнс («Феррари») +1.23,545
    8. Ландо Норрис («Макларен») +1.24,395
    9. Юки Цунода («АльфаТаури») +1 круг
    10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
    11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
    12. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1 круг
    13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
    14. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
    15. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг
    16. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга
    17. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга

    Сошли:

    18. Фернандо Алонсо («Альпин»)
    19. Эстебан Окон («Альпин»)
    20. Пьер Гасли («АльфаТаури»)

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