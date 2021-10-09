Глава РУСАДА отреагировал на лишение аккредитации московской антидопинговой лаборатории

Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА)прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) об отзыве аккредитации московской антидопинговой лаборатории.

«Это, конечно, странно. У нас лаборатория давным-давно не аккредитована и отозвана. Я не совсем понимаю, откуда эта информация.

Мы все допинг пробы доставляем за границу и с московской лабораторией у нас только взаимодействие в контексте хранения проб.

Мы ничего не анализируем ни в коем случае, потому что у нас фактически лаборатории московские — это хранилище и больше ничего. Я думаю, что это какая-то ошибка», — сказал Буханов «Матч ТВ».

Московская лаборатория может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня с момента получения решения.