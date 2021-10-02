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    Чупков рассказал о возобновлении карьеры в плавании

    Прочие Плавание
    Рекордсмен мира по плаванию Антон Чупков заявил, что вновь будет соревноваться, но не ставит конкретных ориентиров.

    Антон Чупков
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    Антон Чупков

    На Олимпийских играх в Токио Чупков объявил о возможном завершении карьеры.

    «У меня не было мысли завязать с плаванием. Я подрасстроился тогда, на Олимпиаде, что в принципе нормально. Остальное было делом времени, нужно было отдохнуть. Ну а проекты, они и до этого были. И остаются.

    У нас всегда хорошо была налажена работа с Александром Сергеевичем Немтыревым, мы работали по определенной схеме. Постараемся и сейчас тоже преподнести сюрприз по итогам своей работы.

    Сейчас речь идет только о выступлении на двух этапах Кубка мира, а там посмотрим. У меня, можно сказать, первая рабочая неделя. Недавно вернулся к тренировкам, получил хороший заряд эмоций.

  • Чупков заявил о возможном завершении карьеры
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    • Я не хочу себе таких конкретных ориентиров ставить. Нет такого, чтобы я принял решение плавать до какого-то времени. Просто хочу получать удовольствие от процесса, а там посмотрим, как оно будет», — приводит слова Чупкова «Р-Спорт».

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