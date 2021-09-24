Кондратюк подтвердил третью олимпийскую квоту России в мужском катании

Марк Кондратюк Фото: globallookpress.com
Сейчас спортсмен занимает промежуточное первое место на турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе, где разыгрываются заключительные квоты в мужском катании на предстоящую Олимпиаду.
С произвольной программой должны выступить еще четверо фигуристов — таким образом, 18-летний Кондратюк обеспечил себе место в топ-7, которое гарантирует сборной России третью путевку на Игры.
Воспитанник Светланы Соколовской откатал произвольную без падений, получив 159,58 балла. По сумме обеих программ он набрал 241,06.
В последний раз у России было три квоты в мужском одиночном катании на Олимпийских играх — 2002 (Алексей Ягудин, Евгений Плющенко и Александр Абт).
Зимняя Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля 2022 года.