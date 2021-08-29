Ферстаппен выиграл гонку Гран-при Бельгии из 3 кругов

Состоялась первая гонкавторой половины сезона-2021 —

Начало заезда было намечено на 16:00 по московскому времени, однако старт отложили на десять минут из-за сильного дождя. Позже дирекция гонки еще несколько раз откладывала начало гонки.

В 16:25 гонщики начали наматывать прогревочные круги, однако через несколько минут предстартовая процедура была остановлена красными флагами. Пилоты вернулись на пит-лейн.

В 19:17 пилоты начали гонку за машиной безопасности и проехали три круга, после чего Гран-при остановили красными флагами.

В итоге организаторы решили не возобновлять гонку в связи погодными условиями. Результат будет зачтен по текущем положению. Победителем объявлен пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Гран-при Бельгии

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 3 круга

2. Джордж Расселл («Уильямс») +2,198

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +3,518

4. Даниэль Риккардо («Макларен») +5,951

5. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +7,894

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +10,275

7. Эстебан Окон («Альпин») +11,791

8. Шарль Леклер («Феррари») +13,217

9. Николас Латифи («Уильямс») +15,634

10. Карлос Сайнс («Феррари») +16,961

11. Фернандо Алонсо («Альпин») +20,259

12. Валттери Боттас («Мерседес») +21,946

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +25,530

14. Ландо Норрис («Макларен») +26,085

15. Юки Цунода («Альфа Таури») +28,781

16. Мик Шумахер («Хаас») +30,900

17. Никита Мазепин («Хаас») +32,687

18. Ланс Стролл («Астон Мартин») +34,838

19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +36,322

20. Серхио Перес («Ред Булл») +38,690