Ферстаппен выиграл гонку Гран-при Бельгии из 3 кругов

Начало заезда было намечено на 16:00 по московскому времени, однако старт отложили на десять минут из-за сильного дождя. Позже дирекция гонки еще несколько раз откладывала начало гонки.
В 16:25 гонщики начали наматывать прогревочные круги, однако через несколько минут предстартовая процедура была остановлена красными флагами. Пилоты вернулись на пит-лейн.
В 19:17 пилоты начали гонку за машиной безопасности и проехали три круга, после чего Гран-при остановили красными флагами.
В итоге организаторы решили не возобновлять гонку в связи погодными условиями. Результат будет зачтен по текущем положению. Победителем объявлен пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.
Гран-при Бельгии
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 3 круга
2. Джордж Расселл («Уильямс») +2,198
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +3,518
4. Даниэль Риккардо («Макларен») +5,951
5. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +7,894
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +10,275
7. Эстебан Окон («Альпин») +11,791
8. Шарль Леклер («Феррари») +13,217
9. Николас Латифи («Уильямс») +15,634
10. Карлос Сайнс («Феррари») +16,961
11. Фернандо Алонсо («Альпин») +20,259
12. Валттери Боттас («Мерседес») +21,946
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +25,530
14. Ландо Норрис («Макларен») +26,085
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +28,781
16. Мик Шумахер («Хаас») +30,900
17. Никита Мазепин («Хаас») +32,687
18. Ланс Стролл («Астон Мартин») +34,838
19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +36,322
20. Серхио Перес («Ред Булл») +38,690