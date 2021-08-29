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    Ферстаппен выиграл гонку Гран-при Бельгии из 3 кругов

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Состоялась первая гонка «Формулы-1» второй половины сезона-2021 — Гран-при Бельгии.

    «Формула-1»
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    «Формула-1»

    Начало заезда было намечено на 16:00 по московскому времени, однако старт отложили на десять минут из-за сильного дождя. Позже дирекция гонки еще несколько раз откладывала начало гонки.

    В 16:25 гонщики начали наматывать прогревочные круги, однако через несколько минут предстартовая процедура была остановлена красными флагами. Пилоты вернулись на пит-лейн.

    В 19:17 пилоты начали гонку за машиной безопасности и проехали три круга, после чего Гран-при остановили красными флагами.

    В итоге организаторы решили не возобновлять гонку в связи погодными условиями. Результат будет зачтен по текущем положению. Победителем объявлен пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

    Гран-при Бельгии

    1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 3 круга
    2. Джордж Расселл («Уильямс») +2,198
    3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +3,518
    4. Даниэль Риккардо («Макларен») +5,951
    5. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +7,894
    6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +10,275
    7. Эстебан Окон («Альпин») +11,791
    8. Шарль Леклер («Феррари») +13,217
    9. Николас Латифи («Уильямс») +15,634
    10. Карлос Сайнс («Феррари») +16,961
    11. Фернандо Алонсо («Альпин») +20,259
    12. Валттери Боттас («Мерседес») +21,946
    13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +25,530
    14. Ландо Норрис («Макларен») +26,085
    15. Юки Цунода («Альфа Таури») +28,781
    16. Мик Шумахер («Хаас») +30,900
    17. Никита Мазепин («Хаас») +32,687
    18. Ланс Стролл («Астон Мартин») +34,838
    19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +36,322
    20. Серхио Перес («Ред Булл») +38,690

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