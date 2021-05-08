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    Вяльбе назвала причину перехода Бессмертных в группу Крамера

    Прочие Лыжи
    Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, почему лыжник Александр Бессмертных перешел в группу Маркуса Крамера.

    Александр Бессмертных
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    Александр Бессмертных

    Раньше спортсмен тренировался под руководством Олега Перевозчикова.

    «Саша один из тех спортсменов, кто хорошо все продумывает. У него есть желание и надежда попасть на Олимпийские игры, выступить в своей профильной гонке.

    Он все проанализировал, пообщался с Олегом Перевозчиковым и со мной. Он сам принял такое решение, отметив, что у всех, кто переходил к Маркусу, в первый год был взлет результатов.

    Он решил для себя, что это может помочь ему на следующий год выступить очень достойно», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

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