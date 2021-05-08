Вяльбе назвала причину перехода Бессмертных в группу Крамера

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР)рассказала, почему лыжникперешел в группу

Раньше спортсмен тренировался под руководством Олега Перевозчикова.

«Саша один из тех спортсменов, кто хорошо все продумывает. У него есть желание и надежда попасть на Олимпийские игры, выступить в своей профильной гонке.

Он все проанализировал, пообщался с Олегом Перевозчиковым и со мной. Он сам принял такое решение, отметив, что у всех, кто переходил к Маркусу, в первый год был взлет результатов.

Он решил для себя, что это может помочь ему на следующий год выступить очень достойно», — приводит слова Вяльбе ТАСС.