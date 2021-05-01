Боттас выиграл квалификацию Гран-при Португалии, Мазепин стал 20-м

Второе место занял его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон, уступивший напарнику лишь 0,007 секунды. Третьим стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
Россиянин Никита Мазепин из «Хааса» показал 20-й результат и стартует в гонке последним.
Гран-при Португалии. Квалификация
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.18,348
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,007
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,398
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,632
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,691
6. Эстебан Окон («Альпин») +0,694
7. Ландо Норрис («Макларен») +0,768
8. Шарль Леклер («Феррари») +0,958
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,027
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,311
Выбыли после второго сегмента:
11. Джордж Расселл («Уильямс»)
12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
13. Фернандо Алонсо («Альпин»)
14. Юки Цунода («Альфа Таури»)
15. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Даниэль Риккардо («Макларен»)
17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
18. Николас Латифи («Уильямс»)
19. Мик Шумахер («Хаас»)
20. Никита Мазепин («Хаас»)