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    Боттас выиграл квалификацию Гран-при Португалии, Мазепин стал 20-м

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас стал победителем квалификации Гран-при Португалии «Формулы-1».

    Валттери Боттас
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    Валттери Боттас

    Второе место занял его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон, уступивший напарнику лишь 0,007 секунды. Третьим стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

    Россиянин Никита Мазепин из «Хааса» показал 20-й результат и стартует в гонке последним.

    Гран-при Португалии. Квалификация

    1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.18,348
    2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,007
    3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,398
    4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,632
    5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,691
    6. Эстебан Окон («Альпин») +0,694
    7. Ландо Норрис («Макларен») +0,768
    8. Шарль Леклер («Феррари») +0,958
    9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,027
    10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,311

    Выбыли после второго сегмента:

    11. Джордж Расселл («Уильямс»)
    12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
    13. Фернандо Алонсо («Альпин»)
    14. Юки Цунода («Альфа Таури»)
    15. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

    Выбыли после первого сегмента:

    16. Даниэль Риккардо («Макларен»)
    17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
    18. Николас Латифи («Уильямс»)
    19. Мик Шумахер («Хаас»)
    20. Никита Мазепин («Хаас»)

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