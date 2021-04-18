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    Ферстаппен выиграл «Гран-при Эмилии-Романьи», Мазепин финишировал 17-м

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Эмилии-Романьи — второго этапа чемпионата «Формулы-1» сезона-2021.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    Вторым финишировал действующий чемпион, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Тройку лучших замкнул британец Ландо Норрис из «Макларена».

    Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин финишировал 17-м, последним среди тех, кто не сошел с трассы.

    Гонка прерывалась из-за масштабной аварии, в которую попали гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас и пилот «Уильямса» Джордж Расселл.

    Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи
    Гонка

    1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 63 круга;
    2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +22,000;
    3. Ландо Норрис («Макларен») +23,702;
    4. Шарль Леклер («Феррари») +25,579;
    5. Карлос Сайнс («Феррари») +27,036;
    6. Даниэль Риккардо («Макларен») +51,220;
    7. Ланс Стролл («Астон Мартин») +51,909;
    8. Пьер Гасли («АльфаТаури») +52,818;
    9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1.04,773;
    10. Эстебан Окон («Альпин») +1.05,704;
    11. Фернандо Алонсо («Альпин») +1.06,704;
    12. Серхио Перес («Ред Булл») +1.07,151;
    13. Юки Цунода («АльфаТаури») +1.13,184;
    14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг;
    15. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг;
    16. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг;
    17. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга.

    Сошли:

    18. Валттери Боттас («Мерседес»);
    19. Джордж Расселл («Уильямс»);
    20. Николас Латифи («Уильямс»).

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