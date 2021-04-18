Ферстаппен выиграл «Гран-при Эмилии-Романьи», Мазепин финишировал 17-м

Вторым финишировал действующий чемпион, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Тройку лучших замкнул британец Ландо Норрис из «Макларена».
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин финишировал 17-м, последним среди тех, кто не сошел с трассы.
Гонка прерывалась из-за масштабной аварии, в которую попали гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас и пилот «Уильямса» Джордж Расселл.
Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи
Гонка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 63 круга;
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +22,000;
3. Ландо Норрис («Макларен») +23,702;
4. Шарль Леклер («Феррари») +25,579;
5. Карлос Сайнс («Феррари») +27,036;
6. Даниэль Риккардо («Макларен») +51,220;
7. Ланс Стролл («Астон Мартин») +51,909;
8. Пьер Гасли («АльфаТаури») +52,818;
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1.04,773;
10. Эстебан Окон («Альпин») +1.05,704;
11. Фернандо Алонсо («Альпин») +1.06,704;
12. Серхио Перес («Ред Булл») +1.07,151;
13. Юки Цунода («АльфаТаури») +1.13,184;
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг;
15. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг;
16. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг;
17. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга.
Сошли:
18. Валттери Боттас («Мерседес»);
19. Джордж Расселл («Уильямс»);
20. Николас Латифи («Уильямс»).