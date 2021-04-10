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    Большунов стал победителем Югорского марафона

    Прочие Лыжи
    Российский лыжник Александр Большунов стал победителем Югорского марафона на дистанции 50 км.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    Второе место занял Рауль Шакирзянов. Замкнул тройку сильнейших Никита Поршнев.

    В женском марафоне на дистанции с такой же протяженностью первой стала Татьяна Сорина, сразу за ней Наталья Непряева, замыкает тройку Юлия Ступак.

    В нынешнем сезоне Большунов стал двукратным победителем многодневки «Тур де Ски», а также второй год подряд одержал победу в общем зачете Кубка мира. На чемпионате мира в немецком Оберстдорфе лыжник завоевал золото в скиатлоне, взял серебро в эстафете и в марафоне, а также стал бронзовым призером в командном спринте.

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