Большунов стал победителем Югорского марафона

Российский лыжникстал победителем Югорского марафона на дистанции 50 км.

Второе место занял Рауль Шакирзянов. Замкнул тройку сильнейших Никита Поршнев.

В женском марафоне на дистанции с такой же протяженностью первой стала Татьяна Сорина, сразу за ней Наталья Непряева, замыкает тройку Юлия Ступак.

В нынешнем сезоне Большунов стал двукратным победителем многодневки «Тур де Ски», а также второй год подряд одержал победу в общем зачете Кубка мира. На чемпионате мира в немецком Оберстдорфе лыжник завоевал золото в скиатлоне, взял серебро в эстафете и в марафоне, а также стал бронзовым призером в командном спринте.