Медведева: Организм начал работать как следует, на здоровье не жалуюсь

Евгения Медведева Фото: globallookpress.com
«Восстановление было длительным, мне опять пришлось лечь в больницу. Но сейчас, по мне, наверное, видно, я выгляжу более здоровой.
Организм начал работать как следует, на здоровье не жалуюсь. Думаю, сейчас 100-процентная форма только у Анечки Щербаковой, а я свою форму оценивать не буду.
По предварительной информации, да, я собираюсь ехать на Олимпиаду в Токио, но серьезные ограничения по въезду.
Насколько я знаю, я вхожу в список официальных лиц. Надеюсь, все пройдет без изменений. И как можно безопаснее», — сказала Медведева ТАСС.
6 апреля 21-летняя Медведева выступила в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», где сделала первый каскад сальхов + тулуп за несколько месяцев.