Медведева: Организм начал работать как следует, на здоровье не жалуюсь

Двукратная чемпионка мира по фигурному катаниюрассказала о своей физической форме, а также заявила, что желает поехать на летние Олимпийские игры в Токио.

«Восстановление было длительным, мне опять пришлось лечь в больницу. Но сейчас, по мне, наверное, видно, я выгляжу более здоровой.

Организм начал работать как следует, на здоровье не жалуюсь. Думаю, сейчас 100-процентная форма только у Анечки Щербаковой, а я свою форму оценивать не буду.

По предварительной информации, да, я собираюсь ехать на Олимпиаду в Токио, но серьезные ограничения по въезду.

Насколько я знаю, я вхожу в список официальных лиц. Надеюсь, все пройдет без изменений. И как можно безопаснее», — сказала Медведева ТАСС.

6 апреля 21-летняя Медведева выступила в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», где сделала первый каскад сальхов + тулуп за несколько месяцев.