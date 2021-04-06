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    Медведева: Организм начал работать как следует, на здоровье не жалуюсь

    Прочие Фигурное катание Олимпизм
    Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своей физической форме, а также заявила, что желает поехать на летние Олимпийские игры в Токио.

    Евгения Медведева
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    Евгения Медведева

    «Восстановление было длительным, мне опять пришлось лечь в больницу. Но сейчас, по мне, наверное, видно, я выгляжу более здоровой.

    Организм начал работать как следует, на здоровье не жалуюсь. Думаю, сейчас 100-процентная форма только у Анечки Щербаковой, а я свою форму оценивать не буду.

    По предварительной информации, да, я собираюсь ехать на Олимпиаду в Токио, но серьезные ограничения по въезду.

    Насколько я знаю, я вхожу в список официальных лиц. Надеюсь, все пройдет без изменений. И как можно безопаснее», — сказала Медведева ТАСС.

    6 апреля 21-летняя Медведева выступила в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», где сделала первый каскад сальхов + тулуп за несколько месяцев.

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