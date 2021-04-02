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    Команда Тюменской области победила в эстафете на ЧР

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    Команда Тюменской области в составе Ольги Кучерук, Татьяны Сориной, Екатерины Смирновой и Анны Грухвиной завоевала золото в эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам.

    Татьяна Сорина
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    Татьяна Сорина

    Команда Тюменской области показала результат 56 минут 21,1 секунды.

    Второе место заняла команда Татарстана, которую представляли Христина Мацокина, Алия Иксанова, Анна Нечаевская, Анастасия Доценко. Ее отставание составило 59,5 секунды.

    Замкнула тройку лучших команда СДВФО в составе Яны Кирпиченко, Марины Черноусовой, Дианы Головань и Вероники Степановой.

    Чемпионат России по лыжным гонкам. Тюмень
    Женщины. Эстафета

    1. Тюменская область — 1 (Ольга Кучерук, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова, Анна Грухвина) — 56.21,1
    2. Республика Татарстан — 1 (Христина Мацокина, Алия Иксанова, Анна Нечаевская, Анастасия Доценко) — +59,5
    3. СДВФО (Яна Кирпиченко, Марина Черноусова, Диана Головань, Вероника Степанова) — +1.05,3

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