Команда Тюменской области победила в эстафете на ЧР

Татьяна Сорина Фото: globallookpress.com
Команда Тюменской области показала результат 56 минут 21,1 секунды.
Второе место заняла команда Татарстана, которую представляли Христина Мацокина, Алия Иксанова, Анна Нечаевская, Анастасия Доценко. Ее отставание составило 59,5 секунды.
Замкнула тройку лучших команда СДВФО в составе Яны Кирпиченко, Марины Черноусовой, Дианы Головань и Вероники Степановой.
Чемпионат России по лыжным гонкам. Тюмень
Женщины. Эстафета
1. Тюменская область — 1 (Ольга Кучерук, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова, Анна Грухвина) — 56.21,1
2. Республика Татарстан — 1 (Христина Мацокина, Алия Иксанова, Анна Нечаевская, Анастасия Доценко) — +59,5
3. СДВФО (Яна Кирпиченко, Марина Черноусова, Диана Головань, Вероника Степанова) — +1.05,3