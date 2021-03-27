Тарасова: До Чена невозможно дотянуться. Надо иметь такой талант и работать, как собака

Заслуженный тренер Россиипрокомментировала победу американцана чемпионате мира-2021 в Стокгольме.

Спортсмен из США шел третьим после короткой программы, но в произвольной программе Чен исполнил пять четверных прыжков и в третий раз завоевал золото ЧМ.

Серебро досталось японцу Юме Кагияме, а бронза — его соотечественнику Юзуру Ханю, который лидировал после короткой программы.

«Нейтан Чен — мой любимый инопланетянин. До него невозможно дотянуться. Надо так жить, иметь такой талант и работать, как собака.

С Ханю ничего не случилось, он третий на чемпионате мира. Юдзуру не катался целый год, есть же причины у всего.

Поверьте мне, в следующем году он приедет в хорошей форме на Олимпиаду», — сказала Тарасова Sport24.

26-летний россиянин Михаил Коляда занял 5-е место в итоговом протоколе, дебютант ЧМ Евгений Семененко расположился на 8-й строчке.