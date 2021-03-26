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    Тренеры Степановой и Букина расстроены неудачей фигуристов в ритм-танце

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    Тренер российской пары Александра Степанов/Иван Букин Ирина Жук прокомментировала выступление своих подопечных на чемпионате мира в шведском Стокгольме.

    Александра Степанов/Иван Букин
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    Александра Степанов/Иван Букин

    Пара завершила ритм-танец с ошибкой на дорожке и стала пятыми (83,02), лидирует дуэт Виктория Синицина — Никита Кацалапов (88,15).

    «Конечно, расстроены, и это мягко сказано. Очень жаль, потому что готовы они прекрасно, и тренировки здесь проводили блестяще.

    Их рассматривали очень высоко, но была допущена ошибка. Что делать, это спорт.

    Надеемся, что завтра будет лучше. Настроим ребят, они должны кататься хорошо», — приводит слова Жук ТАСС.

    Произвольную программу танцоры представят 27 марта.

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