Тренеры Степановой и Букина расстроены неудачей фигуристов в ритм-танце

Тренер российской парыпрокомментировала выступление своих подопечных на чемпионате мира в шведском Стокгольме.

Пара завершила ритм-танец с ошибкой на дорожке и стала пятыми (83,02), лидирует дуэт Виктория Синицина — Никита Кацалапов (88,15).

«Конечно, расстроены, и это мягко сказано. Очень жаль, потому что готовы они прекрасно, и тренировки здесь проводили блестяще.

Их рассматривали очень высоко, но была допущена ошибка. Что делать, это спорт.

Надеемся, что завтра будет лучше. Настроим ребят, они должны кататься хорошо», — приводит слова Жук ТАСС.

Произвольную программу танцоры представят 27 марта.