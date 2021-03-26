Тренеры Степановой и Букина расстроены неудачей фигуристов в ритм-танце

Александра Степанов/Иван Букин Фото: globallookpress.com
Пара завершила ритм-танец с ошибкой на дорожке и стала пятыми (83,02), лидирует дуэт Виктория Синицина — Никита Кацалапов (88,15).
«Конечно, расстроены, и это мягко сказано. Очень жаль, потому что готовы они прекрасно, и тренировки здесь проводили блестяще.
Их рассматривали очень высоко, но была допущена ошибка. Что делать, это спорт.
Надеемся, что завтра будет лучше. Настроим ребят, они должны кататься хорошо», — приводит слова Жук ТАСС.
Произвольную программу танцоры представят 27 марта.