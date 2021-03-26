Степанова: Очень грубую ошибку допустила, поэтому расстроена

Российская фигуристкапрокомментировала выступление в дуэте св соревновании танцевальных пар на чемпионате мира в Стокгольме.

Пара завершила ритм-танец с ошибкой на дорожке и стала пятыми (83,02), лидирует дуэт Виктория Синицина — Никита Кацалапов (88,15).

«Очень грубую сегодня ошибку допустили, поэтому расстроены сегодняшним днем. Я в большей степени, потому что я допустила. Но есть завтрашний день.

Мы много работали перед этим чемпионатом мира, много часов проводили на тренировках, работали над эмоциональной составляющей, над скоростью в зале и на льду», — передает слова Степановой Sport24.