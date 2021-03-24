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    Радионова: Не думаю, что Трусовой в произвольной нужно делать пять четверных

    Прочие Чемпионат мира по фигурному катанию Фигурное катание Календарь и медали ЧМ по фигурному катанию
    Бывшая российская фигуристка Елена Радионова прокомментировала выступление Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира-2021 в Стокгольме.

    Александра Трусова
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    Александра Трусова

    Россиянка упала при приземлении с тройного лутца и сорвала каскад, а также сделала двойной аксель вместо запланированного тройного, став в итоге лишь 12-й.

    «Жалко, что она так далеко отлетела — это абсолютно не ее место, но, чтобы не было вопросов, нужно, конечно же, чисто кататься.

    Возможно, она немного перенервничала, перегорела, тяжело сказать.

    Но это еще раз к тому, что фигурное катание — очень непредсказуемый вид спорта, поскольку ты можешь быть идеально готов, но психология может тебя подвести.

    Не думаю, что в произвольной ей нужно делать пять квадов, лучше оставить так, как накатывали — с тремя, но чисто и уверенно.

    И, я думаю, с таким набором она может набрать большие баллы. Если же поставить пять, но быть к ним неготовой, то половину можно завалить, здесь нужен оптимальный набор.

    Понятно, что в любом прыжке нельзя быть уверенным на 100 процентов, но нужен чистый вариант», — рассказала Радионова ТАСС.

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