Радионова: Не думаю, что Трусовой в произвольной нужно делать пять четверных

Бывшая российская фигуристкапрокомментировала выступлениев короткой программе на чемпионате мира-2021 в Стокгольме.

Россиянка упала при приземлении с тройного лутца и сорвала каскад, а также сделала двойной аксель вместо запланированного тройного, став в итоге лишь 12-й.

«Жалко, что она так далеко отлетела — это абсолютно не ее место, но, чтобы не было вопросов, нужно, конечно же, чисто кататься.

Возможно, она немного перенервничала, перегорела, тяжело сказать.

Но это еще раз к тому, что фигурное катание — очень непредсказуемый вид спорта, поскольку ты можешь быть идеально готов, но психология может тебя подвести.

Не думаю, что в произвольной ей нужно делать пять квадов, лучше оставить так, как накатывали — с тремя, но чисто и уверенно.

И, я думаю, с таким набором она может набрать большие баллы. Если же поставить пять, но быть к ним неготовой, то половину можно завалить, здесь нужен оптимальный набор.

Понятно, что в любом прыжке нельзя быть уверенным на 100 процентов, но нужен чистый вариант», — рассказала Радионова ТАСС.