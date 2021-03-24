Радионова: Не думаю, что Трусовой в произвольной нужно делать пять четверных

Россиянка упала при приземлении с тройного лутца и сорвала каскад, а также сделала двойной аксель вместо запланированного тройного, став в итоге лишь 12-й.
«Жалко, что она так далеко отлетела — это абсолютно не ее место, но, чтобы не было вопросов, нужно, конечно же, чисто кататься.
Возможно, она немного перенервничала, перегорела, тяжело сказать.
Но это еще раз к тому, что фигурное катание — очень непредсказуемый вид спорта, поскольку ты можешь быть идеально готов, но психология может тебя подвести.
Не думаю, что в произвольной ей нужно делать пять квадов, лучше оставить так, как накатывали — с тремя, но чисто и уверенно.
И, я думаю, с таким набором она может набрать большие баллы. Если же поставить пять, но быть к ним неготовой, то половину можно завалить, здесь нужен оптимальный набор.
Понятно, что в любом прыжке нельзя быть уверенным на 100 процентов, но нужен чистый вариант», — рассказала Радионова ТАСС.