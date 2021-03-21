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    Латыпов — о серебре в масс-старте: Гонка просто идеальная, кроме одного рубежа

    Прочие Биатлон
    Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал завоевание серебряной медали в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

    Эдуард Латыпов
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    Эдуард Латыпов

    «Пока чувствую радость, но неосознанно. Рад гонке, для меня это победа. Было бы больше, но не хватило сил.

    Спасибо всем, кто за меня болеет. Я верил всегда, в каждой гонке. Много что не получалось, а сегодня — слава богу, что всё получилось.

    Можно сказать, гонка просто идеальная, кроме одного рубежа. Но лежа я смело сработал — быстро и точно.

    Третий рубеж стоя чувствовал, что иду первым, но нервничал и допустил осечки, хотя можно было спокойно стрелять хорошо.

    На последней стойке собрался и сказал себе, что нужно отработать, и отбросил от себя все», — сказал Латыпов в эфире канала «Матч ТВ».

    Россиянин завоевал первую личную медаль на этапах КМ в свой день рождения, 21 марта биатлонист празднует 27 лет.

    Гонкой в Эстерсунде завершился соревновательный сезон на Кубке мира в текущем сезоне.

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