Латыпов — о серебре в масс-старте: Гонка просто идеальная, кроме одного рубежа

Российский биатлонистпрокомментировал завоевание серебряной медали в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«Пока чувствую радость, но неосознанно. Рад гонке, для меня это победа. Было бы больше, но не хватило сил.

Спасибо всем, кто за меня болеет. Я верил всегда, в каждой гонке. Много что не получалось, а сегодня — слава богу, что всё получилось.

Можно сказать, гонка просто идеальная, кроме одного рубежа. Но лежа я смело сработал — быстро и точно.

Третий рубеж стоя чувствовал, что иду первым, но нервничал и допустил осечки, хотя можно было спокойно стрелять хорошо.

На последней стойке собрался и сказал себе, что нужно отработать, и отбросил от себя все», — сказал Латыпов в эфире канала «Матч ТВ».

Россиянин завоевал первую личную медаль на этапах КМ в свой день рождения, 21 марта биатлонист празднует 27 лет.

Гонкой в Эстерсунде завершился соревновательный сезон на Кубке мира в текущем сезоне.