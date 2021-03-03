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    Биатлонист Первушин завоевал бронзу юниорского ЧМ в пасьюте

    Прочие Биатлон
    Французский биатлонист Эмильен Клод одержал победу в гонке преследования на чемпионате мира среди юниоров в авcтрийском Обертиллиахе.

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    Ранее спортсмен также выиграл спринт. Второе место занял его соотечественник Эрик Перро.

    Россиянин Михаил Первушин завоевал бронзовую медаль, как и в спринтерской гонке.

    Чемпионат мира среди юниоров по биатлону-2021
    Юниоры. Гонка преследования. 10 км

    1 (1 — место в спринте). Эмильен Клод — 32.16,5 (3 промаха)
    2 (5). Эрик Перро (оба — Франция) — +7,7 (1)
    3 (3). Михаил Первушин — +14,2 (2)…
    23 (21). Данила Серохвостов — +2.13,8 (8)…
    32 (50). Андрей Вьюхин— +3.00,2 (4)
    34 (42). Артем Смирнов (все — Россия) — +3.08,4 (2)

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