Биатлонист Первушин завоевал бронзу юниорского ЧМ в пасьюте

Французский биатлонист Эмильен Клод одержал победу в гонке преследования на чемпионате мира среди юниоров в авcтрийском Обертиллиахе.

Ранее спортсмен также выиграл спринт. Второе место занял его соотечественник Эрик Перро.

Россиянин Михаил Первушин завоевал бронзовую медаль, как и в спринтерской гонке.

Чемпионат мира среди юниоров по биатлону-2021

Юниоры. Гонка преследования. 10 км

1 (1 — место в спринте). Эмильен Клод — 32.16,5 (3 промаха)

2 (5). Эрик Перро (оба — Франция) — +7,7 (1)

3 (3). Михаил Первушин — +14,2 (2)…

23 (21). Данила Серохвостов — +2.13,8 (8)…

32 (50). Андрей Вьюхин— +3.00,2 (4)

34 (42). Артем Смирнов (все — Россия) — +3.08,4 (2)