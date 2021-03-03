Биатлонист Первушин завоевал бронзу юниорского ЧМ в пасьюте

Ранее спортсмен также выиграл спринт. Второе место занял его соотечественник Эрик Перро.
Россиянин Михаил Первушин завоевал бронзовую медаль, как и в спринтерской гонке.
Чемпионат мира среди юниоров по биатлону-2021
Юниоры. Гонка преследования. 10 км
1 (1 — место в спринте). Эмильен Клод — 32.16,5 (3 промаха)
2 (5). Эрик Перро (оба — Франция) — +7,7 (1)
3 (3). Михаил Первушин — +14,2 (2)…
23 (21). Данила Серохвостов — +2.13,8 (8)…
32 (50). Андрей Вьюхин— +3.00,2 (4)
34 (42). Артем Смирнов (все — Россия) — +3.08,4 (2)