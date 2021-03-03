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    Биатлонист Иродов — трехкратный чемпион мира среди юношей

    Прочие Биатлон
    Россиянин Денис Иродов одержал победу в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону среди юниоров в австрийском Обертиллиахе.

    Денис Иродов
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    Денис Иродов

    18-летний российский биатлонист прошел 10-километровую дистанцию за 27 минут и 13,3 секунды, допустив один промах.

    Серебряный призер Марчин Завол из Польши уступил Иродову 1 минуты и 27 секунд с двумя неточными выстрелами.

    Бронза досталась шведу Оскару Андерссону (отставание в 1 минуту и 34,6 секунды и четырьмя промахами).

    Ранее Иродов на ЧМ в Австрии выиграл индивидуальную гонку на 12,5 км, а также стал лучшим в спринте (7,5 км).

    Чемпионат мира среди юниоров по биатлону-2021
    Юноши. Гонка преследования

    1. Денис Иродов (Россия) — 27.13,3 (1)
    2. Марчин Завол (Польша) — отставание 1.27,0 (2)
    3. Оскар Андерссон (Швеция) — 1.34,6 (4)
    12. Олег Домичек (Россия) — 2.44,2 (4)
    42. Роман Бойчевский (Россия) — 5.09,2 (2)

    В женской гонке преследования победу одержала швейцарская биатлонистка Эми Басерга, которая стартовала под первым номером.

    Лучшая из россиянок — Анастасия Гореева — показала 15-й результат.

    Чемпионат мира среди юниоров по биатлону-2021
    Юниорки. Гонка преследования

    1. Эми Басерга (Швейцария) — 29.22,4 (1)
    2. Сюнне Оврен (Норвегия) — отставание 41,8 (3)
    3. Ребекка Пасслер (Италия) — 47,5 (3)
    15. Анастасия Гореева (Россия) — 2.05,9 (6)
    21. Амина Иванова (Россия) — 2.46,5 (1)
    29. Анастасия Шевченко (Россия) — 3.28,1 (4)
    31. Илона Знакова (Россия) — 3.30,5 (4)
    49. Мария Кретова (Россия) — 5.21,4 (1)

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