Биатлонист Иродов — трехкратный чемпион мира среди юношей

Россиянинодержал победу в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону среди юниоров в австрийском Обертиллиахе.

18-летний российский биатлонист прошел 10-километровую дистанцию за 27 минут и 13,3 секунды, допустив один промах.

Серебряный призер Марчин Завол из Польши уступил Иродову 1 минуты и 27 секунд с двумя неточными выстрелами.

Бронза досталась шведу Оскару Андерссону (отставание в 1 минуту и 34,6 секунды и четырьмя промахами).

Ранее Иродов на ЧМ в Австрии выиграл индивидуальную гонку на 12,5 км, а также стал лучшим в спринте (7,5 км).

Чемпионат мира среди юниоров по биатлону-2021

Юноши. Гонка преследования

1. Денис Иродов (Россия) — 27.13,3 (1)

2. Марчин Завол (Польша) — отставание 1.27,0 (2)

3. Оскар Андерссон (Швеция) — 1.34,6 (4)

12. Олег Домичек (Россия) — 2.44,2 (4)

42. Роман Бойчевский (Россия) — 5.09,2 (2)

В женской гонке преследования победу одержала швейцарская биатлонистка Эми Басерга, которая стартовала под первым номером.

Лучшая из россиянок — Анастасия Гореева — показала 15-й результат.

Чемпионат мира среди юниоров по биатлону-2021

Юниорки. Гонка преследования

1. Эми Басерга (Швейцария) — 29.22,4 (1)

2. Сюнне Оврен (Норвегия) — отставание 41,8 (3)

3. Ребекка Пасслер (Италия) — 47,5 (3)

15. Анастасия Гореева (Россия) — 2.05,9 (6)

21. Амина Иванова (Россия) — 2.46,5 (1)

29. Анастасия Шевченко (Россия) — 3.28,1 (4)

31. Илона Знакова (Россия) — 3.30,5 (4)

49. Мария Кретова (Россия) — 5.21,4 (1)