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    Норвежец Риибер завоевал золото ЧМ в лыжном двоеборье, Барков — 39-й

    Прочие Лыжи
    Норвежец Ярл-Магнус Риибер стал победителем в лыжном двоеборье на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

    Ярл-Магнус Риибер
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    Ярл-Магнус Риибер

    Риибер пробежал гонку Гундерсена (К-95 + 10 км) за 23 минуты 1,2 секунды.

    Финн Илкка Херола, который стал вторым, проиграл ему 0,4 секунды. На третьем месте еще один норвежец Йенс Лурос Офтербо (+0,9).

    Все представители России расположились в нижней части итогового протокола. Вячеслав Барков занял 39-е место, Александр Миланин — 42-е, Артем Галунин — 47-е.

    Лыжные виды спорта. ЧМ-2021.
    Двоеборье. Мужчины. К-95 + 10 км

    1. Ярл Магнус Риибер (Норвегия) — 23.01,2
    2. Илкка Херола (Финляндия) — отставание 0,4
    3. Йенс Лурос Офтербо (Норвегия) — 0,9
    39. Вячеслав Барков (Россия) — 4.49,1
    42. Александр Миланин (Россия) — 5.32,5
    47. Артем Галунин (Россия) — 7.15,1
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