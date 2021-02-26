Норвежец Риибер завоевал золото ЧМ в лыжном двоеборье, Барков — 39-й

Ярл-Магнус Риибер Фото: globallookpress.com
Риибер пробежал гонку Гундерсена (К-95 + 10 км) за 23 минуты 1,2 секунды.
Финн Илкка Херола, который стал вторым, проиграл ему 0,4 секунды. На третьем месте еще один норвежец Йенс Лурос Офтербо (+0,9).
Все представители России расположились в нижней части итогового протокола. Вячеслав Барков занял 39-е место, Александр Миланин — 42-е, Артем Галунин — 47-е.
Лыжные виды спорта. ЧМ-2021.
Двоеборье. Мужчины. К-95 + 10 км
1. Ярл Магнус Риибер (Норвегия) — 23.01,2
2. Илкка Херола (Финляндия) — отставание 0,4
3. Йенс Лурос Офтербо (Норвегия) — 0,9
39. Вячеслав Барков (Россия) — 4.49,1
42. Александр Миланин (Россия) — 5.32,5
47. Артем Галунин (Россия) — 7.15,1
Самир Мастиев дисквалифицирован.