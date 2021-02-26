Норвежец Риибер завоевал золото ЧМ в лыжном двоеборье, Барков — 39-й

Норвежецстал победителем в лыжном двоеборье на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

Риибер пробежал гонку Гундерсена (К-95 + 10 км) за 23 минуты 1,2 секунды.

Финн Илкка Херола, который стал вторым, проиграл ему 0,4 секунды. На третьем месте еще один норвежец Йенс Лурос Офтербо (+0,9).

Все представители России расположились в нижней части итогового протокола. Вячеслав Барков занял 39-е место, Александр Миланин — 42-е, Артем Галунин — 47-е.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2021.

Двоеборье. Мужчины. К-95 + 10 км

1. Ярл Магнус Риибер (Норвегия) — 23.01,2

2. Илкка Херола (Финляндия) — отставание 0,4

3. Йенс Лурос Офтербо (Норвегия) — 0,9

39. Вячеслав Барков (Россия) — 4.49,1

42. Александр Миланин (Россия) — 5.32,5

47. Артем Галунин (Россия) — 7.15,1

Самир Мастиев дисквалифицирован.