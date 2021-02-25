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    Большунов получил испытательный срок и штраф за инцидент с Мяки

    Прочие Лыжи Вокруг спорта
    Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что российский лыжник Александр Большунов получил штраф, а также испытательный срок на пять стартов за инцидент с финном Йони Мяки.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    «У Саши испытательный срок на ближайшие пять стартов под эгидой FIS. Там пять пунктов прописано, если хоть один из них будет нарушен, то на следующие два старта его не допустят. Также выписан штраф в размере 2 тысяч франков. Но это больше не наказание, а просто покрытие расходов комиссара.

    Для всех это, конечно, странная ситуация. Процедура вынесения данного решения была с недочетами, мы не согласились, отправили письмо в FIS и вышестоящие инстанции. Сашу мы проинформировали в связи с тем, что он должен быть аккуратнее, потому что жюри под словом "блокировка" может понимать что угодно», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

    Напомним, Большунов 24 января после финиша эстафетной гонки в рамках Кубка мира в финском Лахти врезался в Маки, который перекрыл ему движение. Жюри дисквалифицировало россиянина и лишило бронзы российскую команду. Большунов принес извинения за произошедшее, а Финская лыжная ассоциация их приняла.

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