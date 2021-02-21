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    Немка Вайдель выиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU, Васнецова — 12-я

    Прочие Биатлон
    Немецкая биатлонистка Анна Вайдель стала победительницей гонки преследования на четвертом этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли (Словакия).

    Анна Вайдель
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    Анна Вайдель

    Второй финишировала украинка Анна Кривонос. Бронзовую медаль завоевала представительница Норвегии Рагнхильд Фемстейневик.

    Лучшей из россиянок стала Валерия Васнецова, которая пришла к финишу 12-й.

    Биатлон. Кубок IBU
    Женщины. Гонка преследования. 10 км

    1. Анна Вайдель (Германия) — 26.13,7 (1 шт. круг)
    2. Анна Кривонос (Украина) — отставание 9,4 (1)
    3. Рагнхиль Фемстейневик (Норвегия) — 15,0 (2)
    4. Марта Йохансен (Норвегия) — 18,9 (1)
    5. Ингела Андерссон (Швеция) — 20,5 (3)
    6. Юлиана Фрюхвирт (Германия) — 27,7 (1)
    12. Валерия Васнецова (Россия) — 48,4 (2)
    13. Анастасия Егорова (Россия) — 58,2 (3)
    15. Екатерина Носкова (Россия) — 1.17,1 (4)
    20. Наталья Гербулова (Россия) — 2.01,4 (3)
    26. Елизавета Каплина (Россия) — 2.29,1 (2)
    29. Полина Шевнина (Россия) — 2.45,8 (4)
    34. Ольга Мощенкова (Россия) — 3.11,8 (3)

    У мужчин весь пьедестал заняли норвежские биатлонисты. Золото выиграл Эндре Стрёмсхейм, вторым стал Сиверт Гутторм Баккен, тройку лучших замкнул Александер Фьелд Андерсен.

    Лучший из россиян — Семен Сучилов — показал восьмой результат.

    Биатлон. Кубок IBU
    Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км

    1. Энре Стремсхейм (Норвегия) — 30.29,8 (1 шт. круг)
    2. Сиверт Баккен (Норвегия) — отставание 1,4 (2)
    3. Александр Андерсен (Норвегия) — 8,7 (1)
    4. Юстус Штрелов (Германия) — 17,1 (0)
    5. Давид Цобель (Германия) — 40,8 (2)
    6. Филип Андерсен (Норвегия) — 50,4 (3)
    8. Семен Сучилов (Россия) — 56,4 (2)
    11. Никита Поршнев (Россия) — 1.14,1 (1)
    17. Евгений Идинов (Россия) — 1.30,6 (2)
    23. Кирилл Стрельцов (Россия) — 2.01,1 (2)
    31. Василий Томшин (Россия) — 2.24,4 (2)

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