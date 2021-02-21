Немка Вайдель выиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU, Васнецова — 12-я

Второй финишировала украинка Анна Кривонос. Бронзовую медаль завоевала представительница Норвегии Рагнхильд Фемстейневик.
Лучшей из россиянок стала Валерия Васнецова, которая пришла к финишу 12-й.
Биатлон. Кубок IBU
Женщины. Гонка преследования. 10 км
1. Анна Вайдель (Германия) — 26.13,7 (1 шт. круг)
2. Анна Кривонос (Украина) — отставание 9,4 (1)
3. Рагнхиль Фемстейневик (Норвегия) — 15,0 (2)
4. Марта Йохансен (Норвегия) — 18,9 (1)
5. Ингела Андерссон (Швеция) — 20,5 (3)
6. Юлиана Фрюхвирт (Германия) — 27,7 (1)
12. Валерия Васнецова (Россия) — 48,4 (2)
13. Анастасия Егорова (Россия) — 58,2 (3)
15. Екатерина Носкова (Россия) — 1.17,1 (4)
20. Наталья Гербулова (Россия) — 2.01,4 (3)
26. Елизавета Каплина (Россия) — 2.29,1 (2)
29. Полина Шевнина (Россия) — 2.45,8 (4)
34. Ольга Мощенкова (Россия) — 3.11,8 (3)
У мужчин весь пьедестал заняли норвежские биатлонисты. Золото выиграл Эндре Стрёмсхейм, вторым стал Сиверт Гутторм Баккен, тройку лучших замкнул Александер Фьелд Андерсен.
Лучший из россиян — Семен Сучилов — показал восьмой результат.
Биатлон. Кубок IBU
Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км
1. Энре Стремсхейм (Норвегия) — 30.29,8 (1 шт. круг)
2. Сиверт Баккен (Норвегия) — отставание 1,4 (2)
3. Александр Андерсен (Норвегия) — 8,7 (1)
4. Юстус Штрелов (Германия) — 17,1 (0)
5. Давид Цобель (Германия) — 40,8 (2)
6. Филип Андерсен (Норвегия) — 50,4 (3)
8. Семен Сучилов (Россия) — 56,4 (2)
11. Никита Поршнев (Россия) — 1.14,1 (1)
17. Евгений Идинов (Россия) — 1.30,6 (2)
23. Кирилл Стрельцов (Россия) — 2.01,1 (2)
31. Василий Томшин (Россия) — 2.24,4 (2)