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    Кулижников: Уже верю, что поеду на Олимпиаду

    Прочие Коньки Олимпизм Допинг
    Рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников рассказал, что перед сезоном сомневался в проведении чемпионата мира и своем допуске, но сейчас верит и в возможность поехать на Олимпийские игры.

    Павел Кулижников
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    Павел Кулижников

    «Сначала я не верил, что чемпионат мира будет, потом был вопрос с нашим допуском. Это тоже у нас, понятное дело, обсуждается.

    Но после решения CAS уже стало понятно — должны допустить. Про Олимпиаду еще посмотрим, подождем.

    Но я уже верю, что выступлю, что все нормально будет, ну а пока нейтральный статус, и из-за скомканного сезона вообще даже выходил на старт как на один из этапов Кубка мира.

    Просто потому что обстановка такая, да еще и зрителей нет», — цитирует «РИА Новости» Кулижникова.

    Кулижников не был допущен на Игры-2018 в Пхенчхане. На чемпионат мира в Херенвене Международный союз конькобежцев допустил всех россиян.

    Кулижников, переболевший коронавирусом и получивший мышечную травму за две недели до старта, завоевал на этом турнире два серебра — на 500 и 1000 м.

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