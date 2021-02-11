Конькобежец Трофимов завоевал бронзу ЧМ на дистанции 5000 метров

Российский конькобежецзанял третье место в забеге на 5000 м на чемпионате мира, который проходит в голландском Херенвене.

Победителем соревнований стал швед Нильс ван дер Пул, второе место занял Патрик Руст из Нидерландов.

Россиянин Данила Семериков стал четвёртым, Даниил Алдошкин занял шестое место.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира

Мужчины. 5000 м

1. Нильс ван дер Пул (Швеция) — 6.08,395

2. Патрик Руст (Нидерланды) — +1,65

3. Сергей Трофимов — +4,62

4. Данила Семериков (оба — Россия) — +7,63

5. Йоррит Бергсма (Нидерланды) — +8,52

6. Даниил Алдошкин (Россия) — +9,15.

Ранее на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях завершились соревнования женщин в беге на 3000 метров.

Золотую медаль завоевала голландка Антуанетта Де Йонг, показав результат 3 минуты и 58,740 секунды.

Серебро у чешской спортсменки Мартины Сабликовой, которая проиграла Де Йонг (+0.1). Замкнула тройку призерок еще одна представительница Нидерландов Ирен Схаутен (+1,28).

У россиянок лучший результат показала Наталья Воронина, заняв седьмое место в итоговом протоколе с отставанием в 4,38 секунды от времени Де Йонг.