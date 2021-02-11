Тренер молодежной сборной России: Было два нарушения Фалеевой, которые камера четко показала

Старший тренер по молодежи и юниорампрокомментировал инцидент с российской лыжницейна юниорском чемпионате мира в Вуоккатти (Финляндия).

Фалееву лишили золота, которое она завоевала в спринте классическим стилем. Победу аннулировали из-за того, что на финише россиянка задела лыжу лидировавшей чешки Терезы Берановой.

«Было два нарушения, которые камера четко показала. Сначала была помеха "в коридоре". Это то место, где ни в коем случае нельзя никак мешать соперникам. Сначала был удар по левой лыжи, потом по правой.

Хорошо, что нет дисквалификации. Настя сможет выступать в других стартах. Конечно, мы всегда хотим побеждать, но здесь сама ситуация этого не позволяет», — сказал Тимофеев «Спорт-Экспрессу».