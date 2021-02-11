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    • Российскую лыжницу лишили золота юниорского чемпионата мира
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    Тренер молодежной сборной России: Было два нарушения Фалеевой, которые камера четко показала

    Прочие Лыжи
    Старший тренер по молодежи и юниорам Владимир Тимофеев прокомментировал инцидент с российской лыжницей Анастасией Фалеевой на юниорском чемпионате мира в Вуоккатти (Финляндия).

    Анастасия Фалеева
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    Анастасия Фалеева

    Фалееву лишили золота, которое она завоевала в спринте классическим стилем. Победу аннулировали из-за того, что на финише россиянка задела лыжу лидировавшей чешки Терезы Берановой.

    «Было два нарушения, которые камера четко показала. Сначала была помеха "в коридоре". Это то место, где ни в коем случае нельзя никак мешать соперникам. Сначала был удар по левой лыжи, потом по правой.

    Хорошо, что нет дисквалификации. Настя сможет выступать в других стартах. Конечно, мы всегда хотим побеждать, но здесь сама ситуация этого не позволяет», — сказал Тимофеев «Спорт-Экспрессу».

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