Хованцев: Провальный старт на ЧМ-2021 может повлиять на лидеров сборной России

Бывший главный тренер сборной Россиипрокомментировал выступление команды в смешанной эстафете на чемпионате мира-2021 по биатлону.

Напомним, что Светлана Миронова зашла на два штрафных круга, а российская команда в итоге заняла 9-е место. Победу в гонке одержали норвежцы.

«Девятое место — провал, конечно. Особенно с теми предпосылками, которые были.

Латыпов слишком сильно стартовал на своем этапе, а потом начал замедляться. Скорость он свою не показал. Не знаю, конечно, какая ситуация с лыжами в команде.

Что касается Мироновой — абсолютно ненужные штрафные круги. Что с ней случилось? Возможно, пыталась ногами работать быстрее, чем ее соперницы. Как итог, превысила интенсивность и подошла закисленная.

Но сегодня многие ошибались, та же Экхофф и Ройселанн. Я уже говорил, что для подиума нам нужно отработать идеально. Сегодня у нас был шанс. Повторюсь, провал, девятое место говорит само за себя.

Но сегодня только первая гонка. Поклюка такое место, вершина, наши там проходили подготовку. Сейчас спустились чуть-чуть.

Нашим лидерам в лице Логинова и Латыпова будет тяжело восстановиться. Неудачный старт может на них повлиять в дальнейшем.

Хочу отметить Пидгрушную. Когда она была в более хорошем состоянии — была финишером, всегда интенсивно заканчивала гонку.

Сейчас она возрастная, у неё был перерыв, но сегодня она показала хорошую скорость на финише. Бороться с Ханной Оберг — достойно», — сказал Хованцев «Чемпионату».