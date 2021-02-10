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    Хованцев: Провальный старт на ЧМ-2021 может повлиять на лидеров сборной России

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    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал выступление команды в смешанной эстафете на чемпионате мира-2021 по биатлону.

    Анатолий Хованцев
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    Анатолий Хованцев

    Напомним, что Светлана Миронова зашла на два штрафных круга, а российская команда в итоге заняла 9-е место. Победу в гонке одержали норвежцы.

    «Девятое место — провал, конечно. Особенно с теми предпосылками, которые были.

    Латыпов слишком сильно стартовал на своем этапе, а потом начал замедляться. Скорость он свою не показал. Не знаю, конечно, какая ситуация с лыжами в команде.

    Что касается Мироновой — абсолютно ненужные штрафные круги. Что с ней случилось? Возможно, пыталась ногами работать быстрее, чем ее соперницы. Как итог, превысила интенсивность и подошла закисленная.

    Но сегодня многие ошибались, та же Экхофф и Ройселанн. Я уже говорил, что для подиума нам нужно отработать идеально. Сегодня у нас был шанс. Повторюсь, провал, девятое место говорит само за себя.

    Но сегодня только первая гонка. Поклюка такое место, вершина, наши там проходили подготовку. Сейчас спустились чуть-чуть.

    Нашим лидерам в лице Логинова и Латыпова будет тяжело восстановиться. Неудачный старт может на них повлиять в дальнейшем.

    Хочу отметить Пидгрушную. Когда она была в более хорошем состоянии — была финишером, всегда интенсивно заканчивала гонку.

    Сейчас она возрастная, у неё был перерыв, но сегодня она показала хорошую скорость на финише. Бороться с Ханной Оберг — достойно», — сказал Хованцев «Чемпионату».

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