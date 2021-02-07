Волков попал в больницу после боя с Оверимом

Российский боец ММАдоставлен в больницу после боя с нидерландцем Алистаром Оверимом. Волков сообщил, что повредил ногу в поединке.

«Всем большое спасибо за поздравления. Физически не смогу ответить всем на ваши сообщения. Большое спасибо тем, кто поддерживал. Сейчас я приехал после боя в больницу, нужно сделать снимок. У меня все нормально, просто немного подразбил ногу. Необходимо для протокола сделать снимок, что это не перелом.

Так я полностью нахожусь в хорошем состоянии, доволен победой, доволен, как прошел бой. Все отлично, спасибо всем за поддержку. Дальше будем идти к титулу», — написал Волков в своем Instagram.

Напомним, что бой в тяжелом весе между 32-летним Александром Волковым и 40-летним представителем Нидерландов Алистаром Оверимом был завершён победой на третьей минуте второго раунда нокаутом от российского бойца.