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    Волков попал в больницу после боя с Оверимом

    Прочие Единоборства
    Российский боец ММА Александр Волков доставлен в больницу после боя с нидерландцем Алистаром Оверимом. Волков сообщил, что повредил ногу в поединке.

    Александр Волков
    Александр Волков

    «Всем большое спасибо за поздравления. Физически не смогу ответить всем на ваши сообщения. Большое спасибо тем, кто поддерживал. Сейчас я приехал после боя в больницу, нужно сделать снимок. У меня все нормально, просто немного подразбил ногу. Необходимо для протокола сделать снимок, что это не перелом.

    Так я полностью нахожусь в хорошем состоянии, доволен победой, доволен, как прошел бой. Все отлично, спасибо всем за поддержку. Дальше будем идти к титулу», — написал Волков в своем Instagram.

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    • Напомним, что бой в тяжелом весе между 32-летним Александром Волковым и 40-летним представителем Нидерландов Алистаром Оверимом был завершён победой на третьей минуте второго раунда нокаутом от российского бойца.

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