Большунов выиграл индивидуальную гонку в Фалуне

Россиянинстал победителем 15-километровой индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Фалуне.

Большунов управился с дистанцией за 32 минуты и 33,3 секунды. Норвежец Симен Хегстад Крюгер, отставший на 1,8 секунды, стал вторым, а третье место занял другой норвежец Шура Рете (+23,9).

Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун (Швеция)

Мужчины. Индвивидуальная гонка, 15 км, свободный стиль

1. Александр Большунов (Россия) — 32.33,3;

2. Симен Крюгер (Норвегия) — +1,8;

3. Шур Рете (Норвегия) — +23,9;

4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +25,1;

5. Иван Якимушкин (Россия) — +51,7…

7. Йоханнес Клэбо (Норвегия) — +1.01,3…

10. Денис Спицов (Россия) — +1.21,2;

11. Евгений Белов (Россия) — +1.22,4;

12. Сергей Устюгов (Россия) — +1.31,2;

13. Илья Порошкин (Россия) — +1.34,1…

16. Артем Мальцев (Россия) — +1.36,9…