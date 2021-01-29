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    Большунов выиграл индивидуальную гонку в Фалуне

    Прочие Лыжи
    Россиянин Александр Большунов стал победителем 15-километровой индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Фалуне.

    Александр Большунов
    Александр Большунов

    Большунов управился с дистанцией за 32 минуты и 33,3 секунды. Норвежец Симен Хегстад Крюгер, отставший на 1,8 секунды, стал вторым, а третье место занял другой норвежец Шура Рете (+23,9).

    Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун (Швеция)
    Мужчины. Индвивидуальная гонка, 15 км, свободный стиль

    1. Александр Большунов (Россия) — 32.33,3;
    2. Симен Крюгер (Норвегия) — +1,8;
    3. Шур Рете (Норвегия) — +23,9;
    4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +25,1;
    5. Иван Якимушкин (Россия) — +51,7…
    7. Йоханнес Клэбо (Норвегия) — +1.01,3…
    10. Денис Спицов (Россия) — +1.21,2;
    11. Евгений Белов (Россия) — +1.22,4;
    12. Сергей Устюгов (Россия) — +1.31,2;
    13. Илья Порошкин (Россия) — +1.34,1…
    16. Артем Мальцев (Россия) — +1.36,9…

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