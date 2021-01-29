Большунов выиграл индивидуальную гонку в Фалуне

Александр Большунов
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Большунов управился с дистанцией за 32 минуты и 33,3 секунды. Норвежец Симен Хегстад Крюгер, отставший на 1,8 секунды, стал вторым, а третье место занял другой норвежец Шура Рете (+23,9).
Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун (Швеция)
Мужчины. Индвивидуальная гонка, 15 км, свободный стиль
1. Александр Большунов (Россия) — 32.33,3;
2. Симен Крюгер (Норвегия) — +1,8;
3. Шур Рете (Норвегия) — +23,9;
4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +25,1;
5. Иван Якимушкин (Россия) — +51,7…
7. Йоханнес Клэбо (Норвегия) — +1.01,3…
10. Денис Спицов (Россия) — +1.21,2;
11. Евгений Белов (Россия) — +1.22,4;
12. Сергей Устюгов (Россия) — +1.31,2;
13. Илья Порошкин (Россия) — +1.34,1…
16. Артем Мальцев (Россия) — +1.36,9…