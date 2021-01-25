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    Российские гандболисты не сумели выйти в четвертьфинал ЧМ

    Прочие Гандбол
    Мужская сборная России в матче второго группового этапа чемпионата мира по гандболу уступила команде Швеции со счетом 20:34 .

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Самым результативным игроком в составе сборной России стал Александр Котов, забивший 5 мячей. По три раза отличились Денис Васильев и Павел Андреев.

    С пятью очками россияне заняли четвертое место и не сумели выйти в четвертьфинал. Напомним, что в четвертьфинал выходят по две лучшие команды из четырех групп.

    Шведы благодаря победе набрали восемь очков и выиграли четвертую группу. Со второго места в четвертьфинал вышла сборная Египта — семь очков.

    Сборная Словении с шестью очками стала третьей и также оказалась за бортом плей-офф.

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