Российские гандболисты не сумели выйти в четвертьфинал ЧМ

в матче второго группового этапа чемпионата мира по гандболу уступиласо счетом 20:34 .

Самым результативным игроком в составе сборной России стал Александр Котов, забивший 5 мячей. По три раза отличились Денис Васильев и Павел Андреев.

С пятью очками россияне заняли четвертое место и не сумели выйти в четвертьфинал. Напомним, что в четвертьфинал выходят по две лучшие команды из четырех групп.

Шведы благодаря победе набрали восемь очков и выиграли четвертую группу. Со второго места в четвертьфинал вышла сборная Египта — семь очков.

Сборная Словении с шестью очками стала третьей и также оказалась за бортом плей-офф.