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    Йоханнес Бе — победитель масс-старта на этапе КМ в Антхольце

    Прочие Биатлон
    Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем масс-старта на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце.

    Йоханнес Бе
    Йоханнес Бе

    Бе пробежал всего один штрафной круг и показал результат 35 минут 44,3 секунды.

    Второе место занял француз Кантен Фийон Майе, третье — словенец Яков Фак

    Лучшим из россиян стал Александр Логинов, финишировавший 19-м.

    Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия
    Мужчины. Масс-старт, 15 км

    1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 35.44,3 (1 шт. круг)
    2. Кантен Фийон Майе (Франция) — отставание 31,3 (2)
    3. Яков Фак (Словения) — 44,2 (1)
    4. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 49,1 (3)
    5. Арнд Пайффер (Германия) — 49,1 (2)
    6. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) — 50,6 (3)...
    19. Александр Логинов (Россия) — 1.48,6 (4)
    20. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.48,9 (5)...
    28. Матвей Елисеев (Россия) — 3.17,8 (3)...
    30. Евгений Гараничев (Россия) — 4.11,6 (7)

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