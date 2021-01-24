Йоханнес Бе — победитель масс-старта на этапе КМ в Антхольце

Йоханнес Бе
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Бе пробежал всего один штрафной круг и показал результат 35 минут 44,3 секунды.
Второе место занял француз Кантен Фийон Майе, третье — словенец Яков Фак
Лучшим из россиян стал Александр Логинов, финишировавший 19-м.
Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия
Мужчины. Масс-старт, 15 км
1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 35.44,3 (1 шт. круг)
2. Кантен Фийон Майе (Франция) — отставание 31,3 (2)
3. Яков Фак (Словения) — 44,2 (1)
4. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 49,1 (3)
5. Арнд Пайффер (Германия) — 49,1 (2)
6. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) — 50,6 (3)...
19. Александр Логинов (Россия) — 1.48,6 (4)
20. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.48,9 (5)...
28. Матвей Елисеев (Россия) — 3.17,8 (3)...
30. Евгений Гараничев (Россия) — 4.11,6 (7)