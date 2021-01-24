Отец Большунова посоветовал подходить по-русски и давать в морду

Александр Большунов-старший, отец российского лыжника, прокомментировал инцидент, который произошел на финише эстафеты этапа Кубка мира в Лахти.

«А как оценивать ситуацию, когда заходишь в финишный створ, допустим, соперник идет посередине, а ты его обходишь справа по полосе? И когда ты идешь по своей полосе и обгоняешь его, а тут он не просто сгоняет тебя, а просто в рекламные щиты сталкивает. Как это иначе можно расценить?

Это эмоции, и вчера падение не просто так было. Это просто скотство, это не нужно терпеть! Нужно бороться в честной борьбе.

У финна слева была дорожка, но он почему-то начал смещение в сторону Саши. Раньше было намного справедливее: когда зашел в створ, нельзя пересекать путь. И сейчас первое касание было финна, он наехал на лыжи Саши.

Если им не отвечать, то они Россию будут унижать. Это все на эмоциях было, я его прекрасно понимаю, ничего страшного. По мне это негодяи — типа он не видел и смещался.

Он просто нагло Сашу убирал с лыжни и выгонял в рекламные щиты. По видео видно, что Саша его первый не касался. Я на стороне сына, может, даже хлеще поступил бы.

Я всегда за чистую борьбу, и когда такое скотство происходит, я понимаю, что это, мягко говоря, некрасиво. Я помню в свое время, как Йоханнес Клэбо Сергея Устюгова нагло объехал раз, второй.

Просто нужно подходить по-русски и давать в морду. Но этого нельзя делать, к сожалению. Он подошел извинился, все.

Ругать его не буду, он уже взрослый, знает, кто в каком котле варится. Я на трассе езжу и тоже стараюсь ставить таких негодяев на место», — приводит слова Большунова-старшего «Р-Спорт».