Логинов: Надеюсь, мне хватит времени, чтобы набрать мою форму

Напомним, что в пятницу, 22 января, Логинов, показав время 48 минут 41,8 секунды и отстреляв без промахов, стал победителем индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).
«Я чувствую, что форма начинает приходить ко мне. Мне здесь нравится трасса. Высота сложная, но почему-то именно в Антхольце мне нравится как тренироваться, так и выступать.
"Мне пришлось пропустить масс-старт [на прошлом этапе Кубка мира] в Оберхофе, потому что я понимал, что мне надо немного потренироваться.
Теперь остался финишный этап подготовки к чемпионату мира, надеюсь, мне хватит времени, чтобы набрать мою форму.
Про остальную команду не могу сказать, но я уверен, что они будут выступать еще лучше. Девочки вчера это показали", — передает слова Логинова ТАСС.
Чемпионат мира по биатлону пройдет в феврале в Словении.