Логинов: Надеюсь, мне хватит времени, чтобы набрать мою форму

Российский биатлонистзаявил, что надеется подойти к чемпионату мира в оптимальной форме.

Напомним, что в пятницу, 22 января, Логинов, показав время 48 минут 41,8 секунды и отстреляв без промахов, стал победителем индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

«Я чувствую, что форма начинает приходить ко мне. Мне здесь нравится трасса. Высота сложная, но почему-то именно в Антхольце мне нравится как тренироваться, так и выступать.

"Мне пришлось пропустить масс-старт [на прошлом этапе Кубка мира] в Оберхофе, потому что я понимал, что мне надо немного потренироваться.

Теперь остался финишный этап подготовки к чемпионату мира, надеюсь, мне хватит времени, чтобы набрать мою форму.

Про остальную команду не могу сказать, но я уверен, что они будут выступать еще лучше. Девочки вчера это показали", — передает слова Логинова ТАСС.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в феврале в Словении.