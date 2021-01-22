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    Логинов: Надеюсь, мне хватит времени, чтобы набрать мою форму

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    Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что надеется подойти к чемпионату мира в оптимальной форме.

    Александр Логинов
    Александр Логинов

    Напомним, что в пятницу, 22 января, Логинов, показав время 48 минут 41,8 секунды и отстреляв без промахов, стал победителем индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

    «Я чувствую, что форма начинает приходить ко мне. Мне здесь нравится трасса. Высота сложная, но почему-то именно в Антхольце мне нравится как тренироваться, так и выступать.

    "Мне пришлось пропустить масс-старт [на прошлом этапе Кубка мира] в Оберхофе, потому что я понимал, что мне надо немного потренироваться.

    Теперь остался финишный этап подготовки к чемпионату мира, надеюсь, мне хватит времени, чтобы набрать мою форму.

    Про остальную команду не могу сказать, но я уверен, что они будут выступать еще лучше. Девочки вчера это показали", — передает слова Логинова ТАСС.

    Чемпионат мира по биатлону пройдет в феврале в Словении.

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