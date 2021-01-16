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    Акимова выиграла спринт на этапе Кубка IBU

    Прочие Биатлон
    Российская биатлонистка Татьяна Акимова стала победительницей спринтерской гонки на этапе Кубка IBU в Арбере.

    Татьяна Акимова
    Татьяна Акимова

    Дистанцию в 7,5 километра Акимова преодолела за 22 минуты 58,1 секунды, пробежав штрафной круг.

    Еще одна россиянка Анастасия Шевченко заняла второе место, отстав от лидера на 4 секунды при идентичной стрельбе.

    Замкнула тройку сильнейших француженка Камиль Бене, идеально отработавшая на огневых рубежах.

    Биатлон. Кубок IBU. Первый этап. Арбер, Германия
    Спринт. Женщины

    1. Татьяна Акимова (Россия) — 22.58,1 (1)
    2. Анастасия Шевченко (Россия) — +4,0 (1)
    3. Камиль Бене (Франция) — +5,4 (0)…
    15. Анастасия Гореева (Россия) — +45,6 (2)…
    18. Елизавета Каплина (Россия) — +50,7 (2)…
    24. Тамара Воронина (Россия) — +55,7 (1)
    25. Валерия Васнецова (Россия) — +56,0 (3)
    26. Полина Шевнина (Россия) — +57,8 (0)…
    64. Ольга Мощенкова (Россия) — +2.11,5 (4)…
    69. Стина Нильссон (Швеция) — +2.20,1 (3).

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