Акимова выиграла спринт на этапе Кубка IBU

Дистанцию в 7,5 километра Акимова преодолела за 22 минуты 58,1 секунды, пробежав штрафной круг.
Еще одна россиянка Анастасия Шевченко заняла второе место, отстав от лидера на 4 секунды при идентичной стрельбе.
Замкнула тройку сильнейших француженка Камиль Бене, идеально отработавшая на огневых рубежах.
Биатлон. Кубок IBU. Первый этап. Арбер, Германия
Спринт. Женщины
1. Татьяна Акимова (Россия) — 22.58,1 (1)
2. Анастасия Шевченко (Россия) — +4,0 (1)
3. Камиль Бене (Франция) — +5,4 (0)…
15. Анастасия Гореева (Россия) — +45,6 (2)…
18. Елизавета Каплина (Россия) — +50,7 (2)…
24. Тамара Воронина (Россия) — +55,7 (1)
25. Валерия Васнецова (Россия) — +56,0 (3)
26. Полина Шевнина (Россия) — +57,8 (0)…
64. Ольга Мощенкова (Россия) — +2.11,5 (4)…
69. Стина Нильссон (Швеция) — +2.20,1 (3).