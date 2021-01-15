ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джо ГомесНевоспетые герои АПЛ. От Ники Батта до Джо Гомеса
  • 17:52
    • Руни завершил карьеру игрока и возглавил команду Чемпионшипа
  • 18:40
    • Сборная Франции выиграла мужскую эстафету в Оберхофе, Россия — четвертая
  • 16:18
    • «Локомотив» договорился с «Бордо» о трансфере центрального защитника
  • 16:02
    • Наставник «Астон Виллы» признан лучшим тренером декабря в АПЛ
  • 15:49
    • Фернандеш — лучший игрок декабря в АПЛ
    Все новости спорта

    Сборная Франции выиграла мужскую эстафету в Оберхофе, Россия — четвертая

    Прочие Биатлон
    Сборная Франции по биатлону выиграла мужскую эстафету на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе.

    Эмильен Жаклен
    Эмильен Жаклен

    Вторыми финишировали представители команды Норвегии, которых подвел Йоханнес Дале, пробежавший штрафной круг на своем втором этапе.

    Замкнули тройку лучших биатлонисты из Италии во многом благодаря провалу немца Филиппа Хорна на четвертом этапе.

    Сборная России в составе Кирилла Стрельцова, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова стала четвертой.

    Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия
    Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км

    1. Франция (Симон Дестье, Кантен Фийон Майе, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен) — 01:22.28,0 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов)
    2. Норвегия (Ветле Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) — отставание 4,2 (1 + 4)
    3. Италия (Томас Бормолини, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель, Доминик Виндиш) — 1.06,6 (0 + 5)
    4. Россия (Кирилл Стрельцов, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — 1.55,3 (0 + 9)
    5. Германия (Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Филипп Хорн) — 2.06,4 (3 + 11)
    6. Украина (Артем Тищенко, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима) — 2.31,8 (0 + 2)

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В римском дерби будет быстрый гол?
  • «Лацио» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • «Монако» сразу предложит высокий темп?
  • «Монпелье» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Битва лидеров «Востока» получится результативной?
  • «Ак Барс» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    •  Играть Фрибет + бонус до 100 евроТрансляции матчей онлайн
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.99
  • Экспресс дня 15 января
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Лацио — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Монпелье — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Унион — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Сочи — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Колорадо — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Оттава — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон