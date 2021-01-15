Сборная Франции выиграла мужскую эстафету в Оберхофе, Россия — четвертая

Вторыми финишировали представители команды Норвегии, которых подвел Йоханнес Дале, пробежавший штрафной круг на своем втором этапе.
Замкнули тройку лучших биатлонисты из Италии во многом благодаря провалу немца Филиппа Хорна на четвертом этапе.
Сборная России в составе Кирилла Стрельцова, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова стала четвертой.
Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия
Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км
1. Франция (Симон Дестье, Кантен Фийон Майе, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен) — 01:22.28,0 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов)
2. Норвегия (Ветле Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) — отставание 4,2 (1 + 4)
3. Италия (Томас Бормолини, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель, Доминик Виндиш) — 1.06,6 (0 + 5)
4. Россия (Кирилл Стрельцов, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — 1.55,3 (0 + 9)
5. Германия (Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Филипп Хорн) — 2.06,4 (3 + 11)
6. Украина (Артем Тищенко, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима) — 2.31,8 (0 + 2)