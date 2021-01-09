Павличенко занял пятое место на этапе Кубка мира в Сигулде

Семен Павличенко
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Второе место занял его соотечественник Иоханнес Людвиг, а итальянец Доминик Фишналлер замкнул тройку сильнейших.
Лучшим из россиян стал Семен Павличенко, который по итогам двух попыток показал пятое время.
Александр Горбацевич занял шестое место, а Роман Репилов — седьмое.
Сигулда (Латвия). Кубок мира. 6-й этап
Мужчины. Одиночка
1. Феликс Лох (Германия) — 1.35,884 (48,025 + 47,859)
2. Иоханнес Людвиг (Германия) — 1.36,104 (48,069 + 48,035)
3. Доминик Фишналлер (Италия) — 1.36,171 (48,114 + 48,057)
5. Семен Павличенко (Россия) — 1.36,255 (48,208 + 48,047)
6. Александр Горбацевич (Россия) — 1.36,292 (48,214 + 48,078)
7. Роман Репилов (Россия) — 1.36,303 (48,135 + 48,168)