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    Павличенко занял пятое место на этапе Кубка мира в Сигулде

    Прочие Олимпизм
    Немец Феликс Лох выиграл шестой этап Кубка мира по санному спорту в латвийской Сигулде.

    Семен Павличенко
    Семен Павличенко

    Второе место занял его соотечественник Иоханнес Людвиг, а итальянец Доминик Фишналлер замкнул тройку сильнейших.

    Лучшим из россиян стал Семен Павличенко, который по итогам двух попыток показал пятое время.

    Александр Горбацевич занял шестое место, а Роман Репилов — седьмое.

    Сигулда (Латвия). Кубок мира. 6-й этап
    Мужчины. Одиночка

    1. Феликс Лох (Германия) — 1.35,884 (48,025 + 47,859)
    2. Иоханнес Людвиг (Германия) — 1.36,104 (48,069 + 48,035)
    3. Доминик Фишналлер (Италия) — 1.36,171 (48,114 + 48,057)
    5. Семен Павличенко (Россия) — 1.36,255 (48,208 + 48,047)
    6. Александр Горбацевич (Россия) — 1.36,292 (48,214 + 48,078)
    7. Роман Репилов (Россия) — 1.36,303 (48,135 + 48,168)

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