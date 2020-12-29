Губерниев рассказал, в каком случае биатлон в России можно будет закрывать вслед за футболом

Известный комментаторпрокомментировал победу российских биатлонистовв «Рождественской гонке».

«Было абсолютно правильным позвать на "Рождественскую гонку" стрелков. Они сумели реализовать свои лучшие качества. В этом году мы лучшую стрельбу не показывали.

Более того, ребята показали хороший ход, грамотную зрелую борьбу. Они молодцы, справились в условиях высокого давления. Пускай, не было французов и норвежцев, но состав был весьма приличный — олимпийские чемпионы, обладатели кубка мира, чемпионы мира разных лет. И люди, которые в этом сезоне попадали на подиум — Алимбекова, Пройс. Вызов для Шемпа тоже был колоссальным, потому что он в команду пока не попадает.

Боролись очень хорошо, победили за явным преимуществом в двух гонках. Рад за Женю, за Матвея, это хороший бонус к новому году. Рассчитываю, что ребята будут увереннее выступать в январе.

В январе обязательно надо будет приблизиться к результатам "Рождественской гонки". Этап кубка мира в Оберхофе будет показателем. В противном случае биатлон в стране, вслед за футболом, видимо придется закрывать», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс». 0