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    Павлова и Елисеев выиграли «Рождественскую гонку»

    Прочие Биатлон
    Российские биатлонисты Евгения Павлова и Матвей Елисеев стали победителями традиционной «Рождественской гонки», которая прошла в немецком Рупольдинге.

    Матвей Елисеев и Евгения Павлова
    Матвей Елисеев и Евгения Павлова

    Россияне стартовали в гонке преследования с преимуществом в девять секунд от команды Германии и уверенно добились успеха, зайдя на два круга штрафа на восьми рубежах.

    Второй результат показали немецкие спортсмены Франциска Пройсс и Симон Шемп (+7,1 секунды). Тройку лучших замкнули Дениз Херрман и Бенедикт Долль (+25,1 секунды).

    Отметим, что Павлова и Елисеев стали победителями масс-старта.

    «Рождественская гонка». Рупольдинг (Германия).
    Гонка преследования

    1. Евгения Павлова и Матвей Елисеев (Россия) — 33.15,3 (2 промаха)
    2. Франциска Пройсс и Симон Шемп — +7,1 (3)
    3. Дениз Херрманн и Бенедикт Долль (оба — Германия) — +25,1 (4) 0

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