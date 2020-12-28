Павлова и Елисеев выиграли «Рождественскую гонку»

Матвей Елисеев и Евгения Павлова
globallookpress.com
Россияне стартовали в гонке преследования с преимуществом в девять секунд от команды Германии и уверенно добились успеха, зайдя на два круга штрафа на восьми рубежах.
Второй результат показали немецкие спортсмены Франциска Пройсс и Симон Шемп (+7,1 секунды). Тройку лучших замкнули Дениз Херрман и Бенедикт Долль (+25,1 секунды).
Отметим, что Павлова и Елисеев стали победителями масс-старта.
«Рождественская гонка». Рупольдинг (Германия).
Гонка преследования
1. Евгения Павлова и Матвей Елисеев (Россия) — 33.15,3 (2 промаха)
2. Франциска Пройсс и Симон Шемп — +7,1 (3)
3. Дениз Херрманн и Бенедикт Долль (оба — Германия) — +25,1 (4) 0