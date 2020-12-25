Коляда — чемпион России по фигурному катанию

одержал победу в соревнованиях одиночников на чемпионате России по фигурному катанию.

В произвольной программе Коляда заработал 193,67 балла, а его итоговый результат составил 296,15 балла.

Второе место занял Макар Игнатов, третье — Марк Кондратюк.

Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины

1. Михаил Коляда — 296,15

2. Макар Игнатов — 265,37

3. Марк Кондратюк — 260,31

4. Андрей Мозалев — 252,92

5. Александр Самарин — 251,38

6. Антон Шулепов — 249,89

7. Петр Гуменник — 247,47

8. Артем Ковалев — 247,17

9. Егор Рухин — 240,17

10. Артем Лежеев — 232,98 0