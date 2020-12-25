Коляда — чемпион России по фигурному катанию

Михаил Коляда
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В произвольной программе Коляда заработал 193,67 балла, а его итоговый результат составил 296,15 балла.
Второе место занял Макар Игнатов, третье — Марк Кондратюк.
Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины
1. Михаил Коляда — 296,15
2. Макар Игнатов — 265,37
3. Марк Кондратюк — 260,31
4. Андрей Мозалев — 252,92
5. Александр Самарин — 251,38
6. Антон Шулепов — 249,89
7. Петр Гуменник — 247,47
8. Артем Ковалев — 247,17
9. Егор Рухин — 240,17
10. Артем Лежеев — 232,98 0