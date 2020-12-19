Экхофф выиграла гонку преследования в Хохфильцене, Акимова — 29-я

Норвежкастала победительницей гонки преследования на этапе Кубка мира биатлону в австрийском Хохфильцене.

Норвежская биатлонистка преодолела дистанцию за 28 минут 24,8 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.

Второй стала шведка Ханна Эберг. Третьей к финишу пришла ее сестра Эльвира Эберг.

Россиянки не смогли навязать борьбу лидерам. Лучшая представительница России — Татьяна Акимова — показала 29-й результат.

Российские спортсмены не могут подняться на пьедестал почета на протяжении 37 гонок подряд.

Биатлон. Кубок мира.Хохфильцен (Австрия)

Женщины. Гонка преследования 10 км

1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 28.24,8 (1 шт. круг)

2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 22,5 (2)

3. Эльвира Эберг (Швеция) — 27,6 (2)

4. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 28,2 (2)

5. Доротея Вирер (Италия) — 42,2 (1)

6. Франциска Пройсс (Германия) — 49,4 (2)...

29. Татьяна Акимова (Россия) — 2.40,4 (2)

33. Евгения Павлова (Россия) — 2.48,1 (5)

43. Светлана Миронова (Россия) — 3.28,8 (4)

44. Анастасия Гореева (Россия) — 3.29,6 (5)

50. Ульяна Кайшева (Россия) — 4.09,2 (5) 0