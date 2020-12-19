Экхофф выиграла гонку преследования в Хохфильцене, Акимова — 29-я

Норвежская биатлонистка преодолела дистанцию за 28 минут 24,8 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.
Второй стала шведка Ханна Эберг. Третьей к финишу пришла ее сестра Эльвира Эберг.
Россиянки не смогли навязать борьбу лидерам. Лучшая представительница России — Татьяна Акимова — показала 29-й результат.
Российские спортсмены не могут подняться на пьедестал почета на протяжении 37 гонок подряд.
Биатлон. Кубок мира.Хохфильцен (Австрия)
Женщины. Гонка преследования 10 км
1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 28.24,8 (1 шт. круг)
2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 22,5 (2)
3. Эльвира Эберг (Швеция) — 27,6 (2)
4. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 28,2 (2)
5. Доротея Вирер (Италия) — 42,2 (1)
6. Франциска Пройсс (Германия) — 49,4 (2)...
29. Татьяна Акимова (Россия) — 2.40,4 (2)
33. Евгения Павлова (Россия) — 2.48,1 (5)
43. Светлана Миронова (Россия) — 3.28,8 (4)
44. Анастасия Гореева (Россия) — 3.29,6 (5)
50. Ульяна Кайшева (Россия) — 4.09,2 (5) 0