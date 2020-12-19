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    Экхофф выиграла гонку преследования в Хохфильцене, Акимова — 29-я

    Прочие Биатлон
    Норвежка Тирил Экхофф стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка мира биатлону в австрийском Хохфильцене.

    Тирил Экхофф
    Тирил Экхофф

    Норвежская биатлонистка преодолела дистанцию за 28 минут 24,8 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.

    Второй стала шведка Ханна Эберг. Третьей к финишу пришла ее сестра Эльвира Эберг.

    Россиянки не смогли навязать борьбу лидерам. Лучшая представительница России — Татьяна Акимова — показала 29-й результат.

    Российские спортсмены не могут подняться на пьедестал почета на протяжении 37 гонок подряд.

    Биатлон. Кубок мира.Хохфильцен (Австрия)
    Женщины. Гонка преследования 10 км

    1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 28.24,8 (1 шт. круг)
    2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 22,5 (2)
    3. Эльвира Эберг (Швеция) — 27,6 (2)
    4. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 28,2 (2)
    5. Доротея Вирер (Италия) — 42,2 (1)
    6. Франциска Пройсс (Германия) — 49,4 (2)...
    29. Татьяна Акимова (Россия) — 2.40,4 (2)
    33. Евгения Павлова (Россия) — 2.48,1 (5)
    43. Светлана Миронова (Россия) — 3.28,8 (4)
    44. Анастасия Гореева (Россия) — 3.29,6 (5)
    50. Ульяна Кайшева (Россия) — 4.09,2 (5) 0

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