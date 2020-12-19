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    ФИА назвала Хэмилтона «Человеком года»

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Международная автомобильная федерация (ФИА) вручила награды по итогам сезона-2020.

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон

    Награду за победу в чемпионате «Формулы-1» получил пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который выиграл седьмой титул в карьере и сравнялся по этому показателю с Михаэлем Шумахером.

    Разница в 124 очка со вторым местом, которое занял Вальттери Боттас стала самой большой в борьбе за титул за всю историю, несмотря на то, что Хэмилтон пропустил одну гонку из-за коронавируса.

    ФИА назвала британца «Человеком года», сообщает Sportbox.

    «Мерседес» в седьмой раз подряд стал обладателем Кубка конструкторов.

    Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен получил награду «Момент года» за прорыв с 16-го места на шестое на старте Гран-при Португалии.

    Японский пилот Юки Цунода стал «Новичком года» в «Формуле-2». В следующем сезоне он будет пилотом «Альфа Таури» вместо россиянина Даниила Квята.

    Также ФИА отметила во время церемонии маршалов Гран-при Бахрейна и медицинских работников, которые оказали первую помощь пилоту «Хааса» Ромену Грожану, попавшему в серьезную аварию на старте гонки. 0

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