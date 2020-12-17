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    Колосков: Спортсмены не получат ни флага, ни гимна. Конечно, обидно

    Прочие Допинг
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда по делу РУСАДА и WADA.

    Вячеслав Колосков
    Вячеслав Колосков

    «И как теперь будут называть нашу сборную? Как в Пхеньяне? В любом случае я был к этому готов внутренне. Конечно, обидно. Не только за футбол, но и за другие виды спорта, за наших олимпийцев. Спортсмены не получат ни флага, ни гимна. Сборная вообще впервые будет выступать без флага!

    Сначала нам нужно попасть на сам чемпионат мира в Катаре, впереди предстоит отбор. А дальше — остается только выигрывать его, как хоккеисты, которые стали олимпийскими чемпионами. ФИФА подписала меморандум о признании решений CAS, поэтому тут никаких вариантов обойти его у них нет. Придется действовать по букве закона.

    Никаких апелляций тут уже не подашь. Хорошо, что отстранили на два года, а не на четыре. Хоть что-то позитивное есть. Но я могу только выражу сожаления нашим спортсменам», — цитирует Колоскова Sport24. 0

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