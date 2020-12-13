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    Ступак завоевала серебро в гонке на 10 км в Давосе

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    Российская лыжница Юлия Ступак завоевала серебро в гонке с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

    Юлия Ступак
    Юлия Ступак

    Ступак уступила 34 секунды победительнице гонки из США Рози Бреннан, преодолевшей дистанцию за 24 минуты 49,8 секунды.

    Бронза у другой представительницы США Хейли Свирбул (+40,5).

    Также в десятку лучших попали россиянки Наталья Непряева, занявшая четвертое место, и Татьяна Сорина, ставшая шестой.

    Лыжные гонки. Кубок мира. Давос, Швейцария
    Женщины. 10 км, свободный стиль

    1. Рози Бреннан (США) — 24.49,8
    2. Юлия Ступак (Россия) — 34,0
    3. Хейли Свирбул (США) — 40,5
    4. Наталья Непряева (Россия) — 44,8
    5. Тереза Штадлобер (Австрия) — 46,8
    6. Татьяна Сорина (Россия) — 51,5
    7. Джессика Диггинс (США) — 55,9...
    11. Катарина Хенниг (Германия) — 1.04,8
    12. Надин Фандрих (Швейцария) — 1.13,3
    13. Алиса Жамбалова (Россия) — 1.15,7
    15. Анна Нечаевская (Россия) — 1.21,3
    16. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.24,0 0

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