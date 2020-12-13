Ступак завоевала серебро в гонке на 10 км в Давосе

Российская лыжницазавоевала серебро в гонке с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

Ступак уступила 34 секунды победительнице гонки из США Рози Бреннан, преодолевшей дистанцию за 24 минуты 49,8 секунды.

Бронза у другой представительницы США Хейли Свирбул (+40,5).

Также в десятку лучших попали россиянки Наталья Непряева, занявшая четвертое место, и Татьяна Сорина, ставшая шестой.

Лыжные гонки. Кубок мира. Давос, Швейцария

Женщины. 10 км, свободный стиль

1. Рози Бреннан (США) — 24.49,8

2. Юлия Ступак (Россия) — 34,0

3. Хейли Свирбул (США) — 40,5

4. Наталья Непряева (Россия) — 44,8

5. Тереза Штадлобер (Австрия) — 46,8

6. Татьяна Сорина (Россия) — 51,5

7. Джессика Диггинс (США) — 55,9...

11. Катарина Хенниг (Германия) — 1.04,8

12. Надин Фандрих (Швейцария) — 1.13,3

13. Алиса Жамбалова (Россия) — 1.15,7

15. Анна Нечаевская (Россия) — 1.21,3

16. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.24,0 0