Ступак завоевала серебро в гонке на 10 км в Давосе

Ступак уступила 34 секунды победительнице гонки из США Рози Бреннан, преодолевшей дистанцию за 24 минуты 49,8 секунды.
Бронза у другой представительницы США Хейли Свирбул (+40,5).
Также в десятку лучших попали россиянки Наталья Непряева, занявшая четвертое место, и Татьяна Сорина, ставшая шестой.
Лыжные гонки. Кубок мира. Давос, Швейцария
Женщины. 10 км, свободный стиль
1. Рози Бреннан (США) — 24.49,8
2. Юлия Ступак (Россия) — 34,0
3. Хейли Свирбул (США) — 40,5
4. Наталья Непряева (Россия) — 44,8
5. Тереза Штадлобер (Австрия) — 46,8
6. Татьяна Сорина (Россия) — 51,5
7. Джессика Диггинс (США) — 55,9...
11. Катарина Хенниг (Германия) — 1.04,8
12. Надин Фандрих (Швейцария) — 1.13,3
13. Алиса Жамбалова (Россия) — 1.15,7
15. Анна Нечаевская (Россия) — 1.21,3
16. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.24,0 0