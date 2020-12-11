Россия заняла первое место по количеству антидопинговых нарушений в 2018 году

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчет о выявленных нарушениях за 2018 год.

По данным агентства, наибольшее количество нарушений было зафиксировано в бодибилдинге (21%), велоспорте (17%) и легкой атлетике (15%).

Наибольшее количество нарушений — у спортсменов из России (144 случая). На втором месте — Италия (132 случая), на третьем — Франция (114). Далее идут спортсмены из Индии (107), пятые — украинцы (78). США занимает шестое место (73).

Среди всех случаев нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами 22 приходятся на легкую атлетику, 14 — на тяжелую атлетику, 8 — на лыжные гонки. 0