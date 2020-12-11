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    Россия заняла первое место по количеству антидопинговых нарушений в 2018 году

    Прочие Олимпизм Допинг
    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчет о выявленных нарушениях за 2018 год.

    Допинг-проба
    Допинг-проба

    По данным агентства, наибольшее количество нарушений было зафиксировано в бодибилдинге (21%), велоспорте (17%) и легкой атлетике (15%).

    Наибольшее количество нарушений — у спортсменов из России (144 случая). На втором месте — Италия (132 случая), на третьем — Франция (114). Далее идут спортсмены из Индии (107), пятые — украинцы (78). США занимает шестое место (73).

    Среди всех случаев нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами 22 приходятся на легкую атлетику, 14 — на тяжелую атлетику, 8 — на лыжные гонки. 0

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