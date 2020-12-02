Хабиб подтвердил, что не планирует возвращаться в UFC

Российский боецна пресс-конференции подтвердил, что не планирует возобновлять карьеру в UFC.

«У меня нет планов вернуться, честно. Хотел бы быть сфокусированным на других, более серьезных вещах. Уже не чувствовал удовольствия от побед. Мое мнение: если ты завершаешь — завершай», — цитирует Хабиба Sport24.ru.

Напомним, Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после боя с с Джастином Гейджи, который состоялся 24 октября.

На счету российского бойца 29 побед в 29 боях в ММА. После победы над Гейджи он возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. 0