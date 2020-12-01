Сборная Норвегии по лыжным гонкам не выступит на декабрьских этапах КМ

Тереза Йохауг
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Также команда, скорее всего, пропустит «Тур де Ски».
Это решение связано с нежеланием рисковать здоровьем лыжников в условиях пандемии COVID-19.
«Комитет по лыжным гонкам провел встречу с руководством и решил, что Норвегия не примет участие в гонках Кубка мира в Давосе и Дрездене в декабре.
Также не планируется участие норвежских лыжников в "Тур де Ски" в текущей ситуации», — говорится в сообщении.
Ранее норвежец Йоханнес Клебо заявил, что до конца года не будет участвовать в гонках. 0