Сборная Норвегии по лыжным гонкам не выступит на декабрьских этапах КМ

Федерация лыжных видов спорта Норвегии на своем сайте сообщила, что норвежские лыжники не будут участвовать в декабрьских этапах Кубка мира.

Также команда, скорее всего, пропустит «Тур де Ски».

Это решение связано с нежеланием рисковать здоровьем лыжников в условиях пандемии COVID-19.

«Комитет по лыжным гонкам провел встречу с руководством и решил, что Норвегия не примет участие в гонках Кубка мира в Давосе и Дрездене в декабре.

Также не планируется участие норвежских лыжников в "Тур де Ски" в текущей ситуации», — говорится в сообщении.

Ранее норвежец Йоханнес Клебо заявил, что до конца года не будет участвовать в гонках. 0