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    Сборная Норвегии по лыжным гонкам не выступит на декабрьских этапах КМ

    Прочие ЛыжиКоронавирус в спорте
    Федерация лыжных видов спорта Норвегии на своем сайте сообщила, что норвежские лыжники не будут участвовать в декабрьских этапах Кубка мира.

    Тереза Йохауг
    Тереза Йохауг

    Также команда, скорее всего, пропустит «Тур де Ски».

    Это решение связано с нежеланием рисковать здоровьем лыжников в условиях пандемии COVID-19.

    «Комитет по лыжным гонкам провел встречу с руководством и решил, что Норвегия не примет участие в гонках Кубка мира в Давосе и Дрездене в декабре.

    Также не планируется участие норвежских лыжников в "Тур де Ски" в текущей ситуации», — говорится в сообщении.

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