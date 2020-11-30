Клебо не будет участвовать в гонках Кубка мира до конца года

Норвежский лыжникотказывается от участия в этапах Кубка мира как минимум до конца 2020 года.

«Я считаю международные перемещения в это время совершенно неправильными. Это предполагает контакт со многими людьми.

Сюда входят самолеты, автобусы, аэропорты и многое другое. Я не буду подвергаться этому. Для меня это будет совершенно неправильно. Я понимаю последствия», — цитирует Клебо NRK.

Вероятно, норвежский лыжник вернется на Тур де Ски, который стартует 1 января.

На прошлой неделе Клебо на этапе Кубка мира в Финляндии выиграл гонку на 15 км классическим стилем и гонку преследования на 15 км. 0